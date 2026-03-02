19 машин убрали с трамвайных путей в Нижнем Новгороде за три дня Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде за три дня эвакуировали 19 автомобилей, припаркованных с нарушениями на трамвайных путях и остановках общественного транспорта.

Совместный рейд провели региональный минтранс и УГИБДД. Проверки проходили в пятницу и выходные дни. Машины, оставленные в габарите движения трамваев или вблизи остановок, затрудняли движение и создавали опасность для пассажиров при посадке и высадке. Власти сообщили, что такую работу продолжат.

Согласно действующим правилам, остановка или стоянка транспортного средства на остановке общественного транспорта либо ближе 15 метров от нее влечет штраф в размере 1 000 рублей. За стоянку, препятствующую движению трамвая, предусмотрен штраф 1 500 рублей.

В ООО "Экологические проекты" добавили, что водителям, по вине которых трамвайное движение было остановлено на длительное время, может быть предъявлено требование о возмещении ущерба. Сумма иска в таких случаях способна достигать 100 тысяч рублей и более.

Замдиректора по эксплуатации компании Михаил Клещенок отметил, что наиболее проблемными остаются участки городского трамвайного кольца в историческом центре — на улицах Пискунова, Октябрьской и Добролюбова.

"Еще раз настоятельно просим водителей, оставляющих машину в габарите движения трамвая, думать не только о себе, но и о пассажирах общественного транспорта. Остановка трамвая на проезжей части не только сильно затрудняет дорожное движение, но и создает аварийную ситуацию, так как водители вынуждены объезжать вагон по встречной полосе", — подчеркнул он.

По данным ООО "Экологические проекты", только в феврале 2026 года из-за припаркованных автомобилей зафиксировано 188 случаев остановки трамваев. Общее время простоя составило 127 часов.

В январе 2026 года трамвайное движение прерывалось 144 раза, суммарный простой превысил 80 часов. Для сравнения: за весь 2025 год из-за помех на путях трамваи простаивали около 500 часов.