Общество

Строительство туркомплекса "Печерские пески" началось в Нижнем Новгороде

03 марта 2026 15:01 Общество
Строительство туркомплекса Печерские пески началось в Нижнем Новгороде

Фото: сайт минграда Нижегородской области

На полуострове Печерские пески в Нижнем Новгороде стартовало строительство туристического комплекса. Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора.

Напомним, разрешение на строительство выдали в феврале.

Проект будут реализовывать поэтапно. Сначала появятся 13 малоэтажных гостиничных корпусов — в каждом запланировано от 3 до 9 номеров (всего 67 номеров). У всех номеров сделают отдельные входы и открытые террасы с видом на территорию и реку.

Одновременно создадут необходимую инфраструктуру. В первую очередь построят СПА-центр с рестораном, здание с конференц-залом, пункты проката спортинвентаря, КПП, административные помещения и собственную котельную.

Рядом с корпусами обустроят прогулочные зоны. Здесь появятся маршруты для пеших прогулок, лыж и велосипедов разной протяженности.

Объекты уже находятся под надзором инспекции. Застройщиком выступает ООО "Инвестстройресурс", первую проверку планируют провести в октябре этого года.

В дальнейшем территорию планируют развивать комплексно: обустроить лыжероллерную трассу, спортивные площадки, велодорожки и парковку на 792 автомобиля. Полностью завершить проект рассчитывают к 2035 году.

Что еще планируют построить на полуострове Печерские пески и на набережной Гребного канала — читайте на сайте НИА "Нижний Новгород". 

