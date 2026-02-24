Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
24 февраля 2026 15:58
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году
24 февраля 2026 11:46
ХК "Динамо-Минск" не может вылететь в Сочи из Нижнего Новгорода более 12 часов
24 февраля 2026 10:28
Нижегородская "Чайка" всухую разгромила "Снежных Барсов"
23 февраля 2026 20:15
"Торпедо" в четвертый раз в сезоне проиграло минскому "Динамо"
23 февраля 2026 17:30
"Торпедо-Горький" уступил "Тамбову" 3:4
23 февраля 2026 11:08
Игрок нижегородского "Старта" дисквалифицирован на три матча
22 февраля 2026 10:25
Лыжную базу "Морозко" восстановят в Балахнинском округе в 2026 году
21 февраля 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" отыгралось с 0:2 и победило "Ак Барс" по буллитам
21 февраля 2026 16:16
"Торпедо-Горький" разгромил "Ростов" со счетом 6:2
20 февраля 2026 09:55
В Нижегородской области состоялась церемония открытия Корпоративной спортивной лиги
Спорт

24 февраля 2026 15:58 Спорт
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Строительство 18 спортобъектов в разных муниципалитетах Нижегородской области планируется в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" в 2026 году. Об этом сообщили в региональном минспорта. 

Будут оборудованы пять модульных лыжных баз (в Балахнинском, Дивеевском, Пильнинском, Краснооктябрьском округах, а также в Первомайске), десять спортивных площадок для сдачи норм ГТО в разных районах и три высокотехнологичные "умные" спортивные площадки (Бор, Володарский и Городецкий округа). Строительство осуществят на условиях софинансирования с местными администрациями, где регионы берут на себя обязательства по подготовке земельных участков и подведению коммуникаций, а министерство спорта предоставляет комплекты оборудования и производит монтаж.

Каждая модульная лыжная база включает помещение для раздевалок, санузлы, комнату для подготовки и хранения лыж, тренировочный класс и утепленную стоянку для снегохода с укладчиком лыжни. Спортивные площадки ГТО представляют собой комплексы уличных тренажеров, подходящие для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Высокотехнологичные "умные" площадки оборудованы стадионами-коробками, пригодными для игры в футбол, баскетбол и хоккей, а также комплексами уличных тренажеров и точкой доступа Wi-Fi.

Кроме того, по итогам конкурсного отбора 30 нижегородских муниципалитетов поучат средства для организации командировок на соревнования местных воспитанников спортшкол в возрасте до 18 лет.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул значимость этих проектов. Он отметил, что спортивные сооружения позволяют улучшить условия для занятий физической культурой и спортом, делая доступным здоровый образ жизни для широких слоев населения, включая пожилых людей и молодежь.

Напомним, что государственные программы, нацеленные на развитие физической культуры и спорта, соответствуют ключевым задачам, определенным в рамках национального проекта "Спорт России", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В стране продолжится развитие детского спорта, а также расширят возможности для занятий спортом для ветеранов СВО. 

Ранее сообщалось, что в Балахнинском округе восстановят легендарную лыжную базу "Морозко". 

Спорт Строительство Субсидии
