18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

Строительство 18 спортобъектов в разных муниципалитетах Нижегородской области планируется в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" в 2026 году. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Будут оборудованы пять модульных лыжных баз (в Балахнинском, Дивеевском, Пильнинском, Краснооктябрьском округах, а также в Первомайске), десять спортивных площадок для сдачи норм ГТО в разных районах и три высокотехнологичные "умные" спортивные площадки (Бор, Володарский и Городецкий округа). Строительство осуществят на условиях софинансирования с местными администрациями, где регионы берут на себя обязательства по подготовке земельных участков и подведению коммуникаций, а министерство спорта предоставляет комплекты оборудования и производит монтаж.

Каждая модульная лыжная база включает помещение для раздевалок, санузлы, комнату для подготовки и хранения лыж, тренировочный класс и утепленную стоянку для снегохода с укладчиком лыжни. Спортивные площадки ГТО представляют собой комплексы уличных тренажеров, подходящие для подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Высокотехнологичные "умные" площадки оборудованы стадионами-коробками, пригодными для игры в футбол, баскетбол и хоккей, а также комплексами уличных тренажеров и точкой доступа Wi-Fi.

Кроме того, по итогам конкурсного отбора 30 нижегородских муниципалитетов поучат средства для организации командировок на соревнования местных воспитанников спортшкол в возрасте до 18 лет.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул значимость этих проектов. Он отметил, что спортивные сооружения позволяют улучшить условия для занятий физической культурой и спортом, делая доступным здоровый образ жизни для широких слоев населения, включая пожилых людей и молодежь.

Напомним, что государственные программы, нацеленные на развитие физической культуры и спорта, соответствуют ключевым задачам, определенным в рамках национального проекта "Спорт России", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В стране продолжится развитие детского спорта, а также расширят возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском округе восстановят легендарную лыжную базу "Морозко".