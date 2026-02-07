Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Минстрой одобрил строительство туркомплекса "Печерские пески"

07 февраля 2026 15:14 Общество
Минстрой одобрил строительство туркомплекса Печерские пески

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на строительство первой очереди туристического комплекса "Печерские пески", который разместится на одноимённом полуострове в районе Гребного канала. Соответствующие документы опубликованы региональным минстроем.

Согласно проекту, на первом этапе планируется возведение 13 гостевых домиков, рассчитанных на 67 номеров. Помимо жилых корпусов, в состав комплекса войдут СПА-центр с рестораном, конференц-зал, пункт проката спортивного инвентаря и ряд вспомогательных построек.

Ранее, в декабре 2025 года, областной минград утвердил архитектурно-градостроительный облик будущего объекта. Согласно согласованным параметрам, гостиничные корпуса будут одно- и двухэтажными. Также в проект включены административно-бытовой корпус, контрольно-пропускные пункты и пункты проката.

Кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры: трансформаторных подстанций, котельной и других технических объектов, необходимых для функционирования комплекса.

В конце января проект первой очереди прошёл негосударственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение.

Ранее сообщалось, что 13-этажный жилой дом построят на улице Гвардейской в Нижнем Новгороде по КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Гребной канал Минстрой Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных