Минстрой одобрил строительство туркомплекса "Печерские пески" Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выдано разрешение на строительство первой очереди туристического комплекса "Печерские пески", который разместится на одноимённом полуострове в районе Гребного канала. Соответствующие документы опубликованы региональным минстроем.

Согласно проекту, на первом этапе планируется возведение 13 гостевых домиков, рассчитанных на 67 номеров. Помимо жилых корпусов, в состав комплекса войдут СПА-центр с рестораном, конференц-зал, пункт проката спортивного инвентаря и ряд вспомогательных построек.

Ранее, в декабре 2025 года, областной минград утвердил архитектурно-градостроительный облик будущего объекта. Согласно согласованным параметрам, гостиничные корпуса будут одно- и двухэтажными. Также в проект включены административно-бытовой корпус, контрольно-пропускные пункты и пункты проката.

Кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры: трансформаторных подстанций, котельной и других технических объектов, необходимых для функционирования комплекса.

В конце января проект первой очереди прошёл негосударственную экспертизу, по итогам которой получил положительное заключение.

