Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
25 февраля 2026 08:15
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту
25 февраля 2026 07:18
Стало известно, куда устроился нижегородский экс-замгубернатора Андрей Саносян
24 февраля 2026 20:23
Московскую компанию исключили из реестра подрядчиков в Нижегородской области
24 февраля 2026 19:12
Нижегородский инвестпортал запустил раздел для инвесторов в ОКН
24 февраля 2026 18:14
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси
24 февраля 2026 17:43
Еще 35 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
24 февраля 2026 16:40
Богородское сельхозпредприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда"
24 февраля 2026 15:16
Научный ИТ-центр у метромоста планируют построить к 2030 году
24 февраля 2026 13:23
Великобритания ввела санкции в отношении нижегородского предприятия
24 февраля 2026 09:23
Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту

25 февраля 2026 08:15 Экономика
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту

В Нижнем Новгороде намерены дополнить градостроительную карту новым участком комплексного развития территории в Московском районе. Речь идет о площадке в границах проспекта Героев, улицы Березовской и Московского шоссе. 

Как следует из материалов регионального министерства градостроительной деятельности, для реализации проекта требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки города. Соответствующий проект уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение. 

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Напомним, площадка входит в перечень из 11 территорий Нижегородской области, по которым в 2026 году планируется провести аукционы. Под застройку отведено 9,23 гектара. Здесь предполагается возвести 148 435 квадратных метров недвижимости, из которых 90 949 квадратных метров составит жилье. Начальная цена лота заявлена в размере 19,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по еще одному участку на улице Чкалова также проходят общественные обсуждения по включению его в градостроительную карту. 

