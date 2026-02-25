Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту

В Нижнем Новгороде намерены дополнить градостроительную карту новым участком комплексного развития территории в Московском районе. Речь идет о площадке в границах проспекта Героев, улицы Березовской и Московского шоссе.
Как следует из материалов регионального министерства градостроительной деятельности, для реализации проекта требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки города. Соответствующий проект уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение.
Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода
Напомним, площадка входит в перечень из 11 территорий Нижегородской области, по которым в 2026 году планируется провести аукционы. Под застройку отведено 9,23 гектара. Здесь предполагается возвести 148 435 квадратных метров недвижимости, из которых 90 949 квадратных метров составит жилье. Начальная цена лота заявлена в размере 19,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что по еще одному участку на улице Чкалова также проходят общественные обсуждения по включению его в градостроительную карту.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+