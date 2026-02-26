Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде

26 февраля 2026 17:27 Экономика
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На улице Тургенева в Нижегородском районе областного центра может появиться новый жилой и деловой квартал. Речь идет о территории площадью 1,11 га рядом с бывшим офисом Intel, где сейчас располагается "Школа 21". Проект планировки территории вынесен на общественное обсуждение.

Документацию подготовила компания ООО ПК "Горпроект" по заказу специализированного застройщика ООО "СЗ "Стриар", который в 2024 году стал собственником бывшего офиса Intel. Проект реализуется в рамках договора о комплексном развитии территории от 18 августа 2025 года. 

Согласно проекту, на участке планируется строительство двух многоквартирных домов высотой до 25 и 15 этажей, а также административно-офисного здания до 18 этажей с подземной парковкой. Общая площадь жилых помещений предусмотрена в объеме 30 тысяч кв. м, общественно-деловых — 20 тысяч кв. м. Предполагается, что численность населения в новых домах составит около 1000 человек.

Проектом заложено размещение подземных стоянок на 427 машино-мест и восьми открытых парковочных мест.  

Судя по схеме, застройка разместится за бывшим зданием Intel — на месте существующей парковки. Офисное здание запроектировано округлой формы ближе к улице Ковровской, а жилые дома появятся в границах улицы Тургенева и Бойновского переулка.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Реализация проекта разбита на три очереди. В первую очередь до 18 августа 2030 года планируется построить один из многоквартирных домов и трансформаторную подстанцию, а также выполнить благоустройство. Вторую очередь, включающую строительство второго дома и работы по ремонту или реконструкции улицы Ковровской и Бойновского переулка за счет застройщика, намерены завершить до февраля 2035 года. Офисное здание должно быть реализовано в третью очередь — до августа 2035 года.

Ранее сообщалось, что участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту. 

Теги:
КРТ Строительство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных