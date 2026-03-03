Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Ворсме перед судом предстанет ведущий инженер, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, днем 6 августа 2025 года 16-летний подросток зашел на неогороженную территорию нежилого здания. Внутри он упал в заброшенную лифтовую шахту и получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подросток не смог выбраться самостоятельно, после чего его товарищи вызвали пожарных. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый отвечал за проведение работ по консервации этого здания. Однако, как полагает следствие, он не принял мер, направленных на предотвращение причинения вреда людям, в том числе не обеспечил ограничение несанкционированного доступа на объект, что привело к травмированию подростка.

Следователи сочли собранные доказательства достаточными. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Сарове полицейского арестовали по делу о мошенничестве на 2 млн рублей.