Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 марта 2026 16:31
Эксклюзив
Крыша здания на территории "Красного Сормова" обрушилась под тяжестью снега
03 марта 2026 16:16
Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме
03 марта 2026 15:40
Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове
03 марта 2026 14:10
Два человека заживо сгорели в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 13:26
Кодовое слово "Пашка": мошенники развели нижегородку на 3 млн рублей
03 марта 2026 11:38
11 человек пострадали из-за схода наледи с нижегородских крыш в феврале
03 марта 2026 11:21
Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе
03 марта 2026 11:15
Двух подростков арестовали по делу о сим-боксах в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 10:52
Женщину обокрали при организации похорон сына в Уренском округе
03 марта 2026 10:36
Нижегородца осудили на 3,5 года за попытку продать военные радиостанции за рубеж
Происшествия

Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме

03 марта 2026 16:16 Происшествия
Инженера осудят за травмирование подростка в шахте лифта в Ворсме

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Ворсме перед судом предстанет ведущий инженер, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, днем 6 августа 2025 года 16-летний подросток зашел на неогороженную территорию нежилого здания. Внутри он упал в заброшенную лифтовую шахту и получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подросток не смог выбраться самостоятельно, после чего его товарищи вызвали пожарных. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый отвечал за проведение работ по консервации этого здания. Однако, как полагает следствие, он не принял мер, направленных на предотвращение причинения вреда людям, в том числе не обеспечил ограничение несанкционированного доступа на объект, что привело к травмированию подростка.

Следователи сочли собранные доказательства достаточными. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Сарове полицейского арестовали по делу о мошенничестве на 2 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ворсма СК Суд
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
26 февраля 2026 12:32
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных