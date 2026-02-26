Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Происшествия

Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове

26 февраля 2026 12:32 Происшествия
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Сарове перед судом предстанет бригадир строительной фирмы. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, 4 августа 2025 года во время ремонта кровли здания детского сада на улице Чапаева рабочий строительной компании сорвался с высоты. Полученные травмы оказались смертельными.

Следователи установили, что бригадир не обеспечил безопасные условия труда и допустил к выполнению работ сотрудника, в должностные обязанности которого не входил ремонт крыши. Нарушение требований трудового законодательства, по версии следствия, и привело к трагедии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что рабочий сорвался с лесов во время электромонтажа при ремонте Шатковской ЦРБ.

