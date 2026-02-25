Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о покушении на многодетную нижегородку, сообщили в ведомстве.

История получила огласку после сюжета в федеральной телепрограмме. Женщина долгое время подвергалась побоям и угрозам со стороны сожителя. Она боялась за себя и своих детей.

В феврале мужчина пришел к ее дому и, получив отказ впустить его, напал с ножом. Все произошло на глазах у детей. Нападавшего остановили соседи.

Опасаясь повторения угроз, женщина обратилась в Следственный комитет России с просьбой принять меры.

Следственные органы СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело. Действия фигуранта квалифицированы как покушение на убийство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится необходимый комплекс следственных действий.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования, а также проверить информацию, озвученную в телесюжете.

