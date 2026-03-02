Эксклюзив
Происшествия

Глава Дома народного единства Роман Кошелев арестован по делу о взятке

02 марта 2026 16:14 Происшествия
Глава Дома народного единства Роман Кошелев арестован по делу о взятке

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Московский районный суд заключил под стражу руководителя Дома народного единства в Нижнем Новгороде Романа Кошелева. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

По данным источника, фигурант уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, пробудет в СИЗО до 26 апреля 2026 года включительно. 

При этом отмечается, что постановление райсуда в законную силу еще не вступило.

Напомним, что задержание Кошелева состоялось в минувшую пятницу, 27 февраля. По данным следствия, глава АНО "Дом народного единства" заключил договор на 50 млн рублей с некоей организацией о реализации соцпроекта. За это, а также общее покровительство и беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки оказанных услуг глава АНО получил 800 тысяч рублей. 

Теги:
Взятки Дом народного единства
Главная  |  Архив  |  2026
