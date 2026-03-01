Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина

Фото:
На проспекте Гагарина с надземного пешеходного перехода сорвался крупный пласт снега и упал прямо на проезжавший внизу автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".
Момент падения зафиксировали на видео. По лсовам очевидцев, за рулем находилась девушка. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — все остались живы.
Ранее сообщалось, что крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе рухнула из-за снега.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+