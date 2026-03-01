Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

На проспекте Гагарина с надземного пешеходного перехода сорвался крупный пласт снега и упал прямо на проезжавший внизу автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Момент падения зафиксировали на видео. По лсовам очевидцев, за рулем находилась девушка. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — все остались живы.

