Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
01 марта 2026 16:27
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина
01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 
01 марта 2026 10:37
Пожар произошел на производственном складе в Павлове
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
28 февраля 2026 11:57
Нижегородка лишилась 800 тысяч рублей, став жертвой "многоходовки" мошенников
28 февраля 2026 11:31
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Княгинине
28 февраля 2026 11:12
Нижегородский Интерпол поймал восемь преступников в 2025 году
28 февраля 2026 10:23
Квартира загорелась на улице Бориса Корнилова утром 28 февраля
27 февраля 2026 18:52
Нарколабораторию накрыли в историческом центре Нижнего Новгорода — видео
Происшествия

Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина

01 марта 2026 16:27 Происшествия
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

На проспекте Гагарина с надземного пешеходного перехода сорвался крупный пласт снега и упал прямо на проезжавший внизу автомобиль.  Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Момент падения зафиксировали на видео.  По лсовам очевидцев, за рулем находилась девушка. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал — все остались живы.

Ранее сообщалось, что крыша одного из теремов усадьбы Левашевых в Галибихе рухнула из-за снега.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Автомобили ДТП Снег
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
