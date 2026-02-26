Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2026 18:10
Эксклюзив
Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года
26 февраля 2026 16:18
Эксклюзив
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Эксклюзив
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:43
60 000 000 рублей украли при строительстве школ в Нижегородской области
26 февраля 2026 14:16
Главе СК Бастрыкину доложат о протекающей крыше в доме в Выксе
26 февраля 2026 13:58
Лжегазовщики снова ходят по домам в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 13:40
Суд вынес приговор по делу о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439
26 февраля 2026 12:32
Бригадира стройфирмы осудят из-за падения рабочего с крыши детсада в Сарове
26 февраля 2026 09:17
Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе
26 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородцам вернули лишь 50 млн рублей, похищенных кибермошенниками
Происшествия

Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года

26 февраля 2026 18:10 Происшествия
Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года

Фото: Александр Воложанин

С начала года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 186 ДТП с пострадавшими, что на 47 аварий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом 26 февраля на пресс-конференции сообщил начальник городской ГАИ, полковник полиции Валерий Иванов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, число погибших в ДТП снизилось с семи до пяти человек. При этом два случая могут быть исключены из статистики. Как пояснил Иванов, в этих авариях водители, по предварительным данным, скончались до столкновения из-за проблем со здоровьем. 

С участием детей с начала года зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 16 несовершеннолетних. Эти показатели остаются примерно на уровне прошлого года.

Аварий с пешеходами стало меньше на 13 — всего их 70. Погибших среди пешеходов нет, тогда как в прошлом году к этому времени уже было около пяти смертельных случаев. Травмы получили 72 человека.

Небольшое снижение отмечается и по ДТП с автобусами. С их участием произошло 17 аварий, погибших нет, пострадали 24 человека.

Происшествий со средствами индивидуальной мобильности в этом году пока не было. Зато зарегистрировано пять ДТП с электровелосипедами. В них пострадали пять человек.

Также сократилось количество аварий с участием нетрезвых водителей. С начала года зарегистрировано всего пять таких ДТП. В 2025 году в это же время их было уже 20.

В среднем в столице Приволжья происходит около пяти ДТП с пострадавшими в сутки.

Ранее сообщалось, что 347 человек погибли на нижегородских дорогах в прошлом году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2026 16:18
Эксклюзив
Число ДТП с детьми снизилось на 8% в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 15:00
Эксклюзив
Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных