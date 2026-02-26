Количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось с начала 2026 года

Фото:
С начала года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 186 ДТП с пострадавшими, что на 47 аварий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом 26 февраля на пресс-конференции сообщил начальник городской ГАИ, полковник полиции Валерий Иванов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По его словам, число погибших в ДТП снизилось с семи до пяти человек. При этом два случая могут быть исключены из статистики. Как пояснил Иванов, в этих авариях водители, по предварительным данным, скончались до столкновения из-за проблем со здоровьем.
С участием детей с начала года зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 16 несовершеннолетних. Эти показатели остаются примерно на уровне прошлого года.
Аварий с пешеходами стало меньше на 13 — всего их 70. Погибших среди пешеходов нет, тогда как в прошлом году к этому времени уже было около пяти смертельных случаев. Травмы получили 72 человека.
Небольшое снижение отмечается и по ДТП с автобусами. С их участием произошло 17 аварий, погибших нет, пострадали 24 человека.
Происшествий со средствами индивидуальной мобильности в этом году пока не было. Зато зарегистрировано пять ДТП с электровелосипедами. В них пострадали пять человек.
Также сократилось количество аварий с участием нетрезвых водителей. С начала года зарегистрировано всего пять таких ДТП. В 2025 году в это же время их было уже 20.
В среднем в столице Приволжья происходит около пяти ДТП с пострадавшими в сутки.
Ранее сообщалось, что 347 человек погибли на нижегородских дорогах в прошлом году.
