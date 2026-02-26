Смертность в ДТП выросла почти на 100% в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

2025 год стал для Нижнего Новгорода крайне неблагополучным с точки зрения аварийности. Как рассказал начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции 26 февраля, в городе зарегистрировано 1960 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 2291 человек. Погибли 63 человека — это почти на 100% больше, чем в 2024 году.

По уровню тяжести последствий ДТП город остается одним из лидеров среди российских миллионников. По количеству погибших показатели вернулись к уровню 2019-2020 годов. В среднем в городе ежемесячно регистрируется по 6-7 погибших.

Большинство смертельных происшествий происходит в вечернее время после 17:00. Самыми аварийными днями недели стали пятница, суббота и понедельник.

Чаще всего жертвами становятся пешеходы старше 50 лет. В общей структуре смертельных аварий лидируют наезды на пешеходов — 37 погибших. Из них 19 человек погибли вне пешеходных переходов. В результате столкновений транспортных средств произошло 12 ДТП, в которых погибли 15 человек.

По вине водителей зарегистрировано 39 ДТП с 43 погибшими. По вине пешеходов — 28 ДТП, в которых погибли 28 человек.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Канавинском, Приокском, Московском и Сормовском районах.

Доля погибших в Нижнем Новгороде составляет 18% от общего числа смертельных ДТП по области. Всего в регионе за год погибли 347 человек, из них 63 — в областном центре. При этом по наездам на пешеходов удельный вес города достигает 34%, а по наездам на пешеходных переходах по вине водителей — 26%.

Одной из причин сложившейся ситуации Иванов назвал высокую фактическую скорость движения транспорта. При разрешенных 60 км/ч автомобили нередко движутся быстрее. Кроме того, в городе лишь около 3% пешеходных переходов являются надземными или подземными.

Дополнительные риски создают и новые участники дорожного движения — водители электровелосипедов, в основном курьеры служб доставки. В городе активно используются около 600 таких транспортных средств. По данным Госавтоинспекции, практически все проверенные водители электровелосипедов допускают нарушения правил дорожного движения.

С начала года зарегистрировано уже 5 ДТП с их участием, в том числе с тяжелыми последствиями. Около 60 человек привлечены к административной ответственности.

Напомним, в Нижнем Новгороде в 2025 году произошло 59 аварий с участием курьеров.