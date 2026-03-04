Введение в апреле нового ГОСТа на маникюр вызовет рост цен на услуги Общество

Фото: freepik.com

Новый ГОСТ на маникюр и педикюр вступит в силу с 30 апреля. Он вводит понятие карты типовых процессов, которая описывает правильные способы выполнения услуг. Мастер маникюра и владелец мужского салона Gulo Евгений Пятышин рассказал в интервью 360.ru, что нововведение может привести к значительному росту цен.

По новым стандартам время на выполнение процедур значительно увеличилось. Раньше педикюр занимал примерно 1,5–2 часа, а теперь, согласно ГОСТам, клиентам придётся проводить в салоне минимум два часа. Для полного комплекса услуг, включая маникюр и массаж, потребуется около 5–6 часов.

Пятышин подчеркнул, что увеличение времени на процедуры невыгодно ни салонам, ни клиентам. "И салону-то это невыгодно, потому что тайминг растягивается, они, соответственно, меньше гостей принимают и теряют на этом деньги. Ну и клиенты, которые приходят в обед либо пока ребёнок на секции, навряд ли будут жертвовать временем", — отметил мастер.

Рост цен неизбежен, поскольку салоны будут стремиться компенсировать снижение доходов. Это может вызвать недовольство клиентов.

"Думаю, что как всё было, так всё и останется. Кто-то, конечно, будет стараться работать по таймингу, который заложен, он идеально подходит новичкам. Подтягивать всю бьюти-индустрию под тайминг — это безумие", — добавил Пятышин.