Общество

"Ростелеком" и минздрав Нижегородской области открыли доступ к телемедицине в мессенджере MAX

05 марта 2026 12:00
Ростелеком и минздрав Нижегородской области открыли доступ к телемедицине в мессенджере MAX

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком», компания «РТ Доктис» (входит в ГК «Ростелеком») и Министерство здравоохранения Нижегородской области реализовали в регионе возможность получения телемедицинских консультаций с использованием мессенджера MAX. Сервис упрощает получение гражданами медицинской помощи и снижает нагрузку на поликлиники. Запись доступна к 14 специалистам медучреждений, среди которых терапевты, отоларингологи, хирурги, неврологи. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Совместно с Министерством здравоохранения Нижегородской области мы создали единое цифровое окно для взаимодействия врача и пациента. Консультации проходят в защищенном контуре, что гарантирует безопасность персональных данных и медицинской информации. Проект способствует развитию телемедицины в регионе и делает цифровые сервисы здравоохранения по-настоящему удобными для жителей».

Пациенты используют сервис для повторных приемов, закрытия листков нетрудоспособности, выписки рецептов и наблюдения диспансерных пациентов с хроническими заболеваниями. 

Чат-бот доступен круглосуточно. Для записи на онлайн-консультацию необходимо в мессенджере MAX открыть чат-бот «Телемедицинские консультации Нижегородской области», авторизоваться через портал «Госуслуги» (ЕСИА), выбрать поликлинику специалиста, дату и время приема. 

Врач подключается онлайн через интерфейс региональной медицинской информационной платформы. На экране одновременно отображаются окно видеосвязи и данные истории болезни с результатами исследований и назначениями. Итоги дистанционного приема направляются в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а протоколы — в электронный архив, где хранятся в течение пяти лет. 

Сергей Лежнин, генеральный директор ООО «РТ Доктис»:

«“РТ Доктис” в числе первых реализовал полноценный сценарий телемедицины в приложении МАX. С момента запуска чат-бота в конце января общее количество консультаций онлайн превысило в Нижегородской области 2 300. Пациенты могут получать медицинские консультации прямо в мессенджере без перехода на сторонние площадки. Это только начало — в будущем мы расширим возможности сервиса, добавив дистанционное медицинское наблюдение, инструменты самоменеджмента, школы здоровья и другие программы».

Новый сервис доступен жителям на всей территории Нижегородской области. Оказание услуги финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

