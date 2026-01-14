Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года Общество

Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко опубликовал обзор наиболее ярких астрономических событий, которые жители региона смогут наблюдать в 2026 году. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Лектор планетария Татьяна Григорьева отметила, что астрономический 2026 год обещает быть насыщенным и разнообразным — от блеска планет до редких затмений, даже если не все из них будут доступны для наблюдения в Нижнем Новгороде.

С начала года в центре внимания окажется Юпитер — он будет самым ярким объектом на ночном небе после Луны и Солнца. Несмотря на то, что его противостояние уже произошло 10 января, планета останется яркой и заметной в течение последующих трех месяцев.

Меркурий, традиционно труднодоступный для наблюдения, покажет себя в наиболее благоприятных условиях около 19 февраля (вечерняя элонгация) и 2 августа (утренняя элонгация). Эти короткие периоды станут редкой возможностью разглядеть ближайшую к Солнцу планету.

Венера весной начнёт сиять на вечернем небе и останется заметной до осени. Затем она перейдет в статус "утренней звезды" — её можно будет наблюдать на рассвете в ноябре и декабре.

Марс приблизится к Земле осенью, и к декабрю его блеск достигнет нулевой звёздной величины, что сделает его особенно ярким. В это же время Сатурн окажется в противостоянии — 4 октября он будет доступен для наблюдения всю ночь. В телескоп можно будет рассмотреть его кольца, раскрытые под углом 7–8 градусов, а также детали на поверхности планеты.

К концу года в ночное небо вновь вернётся Юпитер, замыкая круг планетных явлений.

Что касается комет, то ярких объектов с блеском выше 8m пока не ожидается. Однако астрономы не исключают, что в течение года может быть открыта новая комета или одна из известных проявит себя неожиданно ярко.

