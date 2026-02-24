Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России

Фото:
Центр управления полетами компании "Геоскан" получил уникальные видеоматериалы, сделанные нижегородским спутником "Лобачевский" в реальном времени. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
Видео, снятое широкоугольной камерой "Циклоп", демонстрирует северо-запад России, включая Ленинградскую область и Карелию. На кадрах отчётливо выделяется голубоватая атмосфера планеты Земля, которая служит естественным щитом от космического излучения.
Ранее нижегородский спутник "Лобачевский" передал снимок Земли, сделанный из космоса.
Напомним, что спутник "Лобачевский", разработанный ННГУ, функционирует на орбите с 28 декабря 2025 года. Основным предназначением спутника является наблюдение за состоянием лесных массивов и сельскохозяйственных угодий.
