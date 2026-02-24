Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 13:10
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой
24 февраля 2026 12:59
Производство мяса в Нижегородской области выросло на 18% за год
24 февраля 2026 12:45
Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима
24 февраля 2026 12:31
Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России
24 февраля 2026 12:18
Нижегородцам напомнили о начале сезона активности клещей
24 февраля 2026 12:10
От пенсий до интернета: что изменится для нижегородцев с 1 марта
24 февраля 2026 12:09
Более 111 тысяч услуг было оказано предпринимателям в МФЦ Нижегородской области в 2025 году
24 февраля 2026 11:54
Проект "Социальный участковый" получил диплом фестиваля "Черноречье ФЕСТ"
24 февраля 2026 11:25
Жители Нижнего Новгорода назвали самые недооцененные профессии
24 февраля 2026 10:47
Нижегородский депутат стал поваром на СВО
Общество

Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России

24 февраля 2026 12:31 Общество
Нижегородский спутник Лобачевский запечатлел северо-запад России

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Центр управления полетами компании "Геоскан" получил уникальные видеоматериалы, сделанные нижегородским спутником "Лобачевский" в реальном времени. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

Видео, снятое широкоугольной камерой "Циклоп", демонстрирует северо-запад России, включая Ленинградскую область и Карелию. На кадрах отчётливо выделяется голубоватая атмосфера планеты Земля, которая служит естественным щитом от космического излучения.

Ранее нижегородский спутник "Лобачевский" передал снимок Земли, сделанный из космоса.

Напомним, что спутник "Лобачевский", разработанный ННГУ, функционирует на орбите с 28 декабря 2025 года. Основным предназначением спутника является наблюдение за состоянием лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. 

Астрономия Космос ННГУ
