Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2026 13:15
"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу со студентами Богородского политехнического техникума
03 марта 2026 13:00
Эксклюзив
Есть такая профессия — делать город чистым
03 марта 2026 12:35
Лотерейного миллионера разыскивают в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 12:17
Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах"
03 марта 2026 12:03
Нижегородцы не увидят лунное затмение в 2026 году
03 марта 2026 11:54
Т2 обнулила стоимость интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке
03 марта 2026 11:51
Изменены номера 17 автобусных маршрутов в Кстовском районе: список
03 марта 2026 11:34
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей
03 марта 2026 10:58
Проблему зависимости детей от гаджетов и возможности вакцинации обсудят с нижегородскими родителями в "ЛекториУМе" в марте
03 марта 2026 10:42
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция прошла в колледже НИУ Президентской академии
Общество

Нижегородцы не увидят лунное затмение в 2026 году

03 марта 2026 12:03 Общество
Нижегородцы не увидят лунное затмение в 2026 году

Фото: Нижегородский планетарий

3 марта произойдет единственное до конца 2028 года полное лунное затмение. Однако, как сообщили в планетарии имени Гречко, нижегородцы наблюдать его не смогут.

Луна будет проходить через тень Земли с 12:50 до 16:17 по московскому времени. В восточных регионах страны к этому моменту уже наступит вечер, и спутник Земли появится над горизонтом.

Полностью затмение смогут увидеть жители Приморья, Камчатки и других районов Дальнего Востока. В восточной части России оно будет заметно частично.

Во время полной фазы Луна постепенно окрасится в красный оттенок, а затем в течение примерно часа вернется к привычному цвету. Максимальная теневая фаза составит 1,156.

В Нижнем Новгороде затмение видно не будет, поскольку в указанные часы Луна окажется ниже линии горизонта.

Следующее полное лунное затмение ожидается только 31 декабря 2028 года. Тогда его можно будет наблюдать на всей территории России.

Ранее в Нижегородском планетарии рассказали, какие астрономические события смогут наблюдать нижегородцы в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Планетарий
Поделиться:
Новости по теме
24 февраля 2026 12:31
Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России
05 января 2026 09:12
Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных