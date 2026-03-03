Нижегородцы не увидят лунное затмение в 2026 году

Фото:
3 марта произойдет единственное до конца 2028 года полное лунное затмение. Однако, как сообщили в планетарии имени Гречко, нижегородцы наблюдать его не смогут.
Луна будет проходить через тень Земли с 12:50 до 16:17 по московскому времени. В восточных регионах страны к этому моменту уже наступит вечер, и спутник Земли появится над горизонтом.
Полностью затмение смогут увидеть жители Приморья, Камчатки и других районов Дальнего Востока. В восточной части России оно будет заметно частично.
Во время полной фазы Луна постепенно окрасится в красный оттенок, а затем в течение примерно часа вернется к привычному цвету. Максимальная теневая фаза составит 1,156.
В Нижнем Новгороде затмение видно не будет, поскольку в указанные часы Луна окажется ниже линии горизонта.
Следующее полное лунное затмение ожидается только 31 декабря 2028 года. Тогда его можно будет наблюдать на всей территории России.
Ранее в Нижегородском планетарии рассказали, какие астрономические события смогут наблюдать нижегородцы в 2026 году.
