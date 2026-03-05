Фейк о продаже противовирусных по паспорту опровергли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Информация о введении ограничений на продажу противовирусных препаратов опровергли в Нижегородской области.

В фейковых публикациях утверждается, что из‑за роста заболеваемости гриппом аптекам якобы предписали отпускать не более одной упаковки в одни руки и только при предъявлении паспорта. Авторы подобных сообщений ссылаются на некие распоряжения властей.

Между тем никаких решений о введении таких мер не принималось и оснований для этого нет.

"Более того, данные Роспотребнадзора опровергают саму причину, указанную в фейке. Эпидситуация по гриппу в Нижегородской области контролируемая и предсказуемая, за минувшую неделю заболеваемость даже чуть снизилась", - отметил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за неделю.