Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 19:00
Госэкспертиза повторно отклонила проект корпуса нижегородской школы №118
05 марта 2026 18:38
Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы
05 марта 2026 18:25
Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов
05 марта 2026 18:00
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске
05 марта 2026 17:44
Фейк о продаже противовирусных по паспорту опровергли в Нижегородской области
05 марта 2026 17:33
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
05 марта 2026 16:48
Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
05 марта 2026 16:32
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок
Фейк о продаже противовирусных по паспорту опровергли в Нижегородской области

05 марта 2026 17:44
Фото: Александр Воложанин

Информация о введении ограничений на продажу противовирусных препаратов опровергли в Нижегородской области.

В фейковых публикациях утверждается, что из‑за роста заболеваемости гриппом аптекам якобы предписали отпускать не более одной упаковки в одни руки и только при предъявлении паспорта. Авторы подобных сообщений ссылаются на некие распоряжения властей.

Между тем никаких решений о введении таких мер не принималось и оснований для этого нет.

"Более того, данные Роспотребнадзора опровергают саму причину, указанную в фейке. Эпидситуация по гриппу в Нижегородской области контролируемая и предсказуемая, за минувшую неделю заболеваемость даже чуть снизилась", - отметил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за неделю.

Ранее сообщалось, что около 16 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области за неделю.

Теги:
лекарства Медицина и здоровье
