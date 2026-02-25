Нижегородцев предупредили о возможном всплеске свиного гриппа весной

В России сохраняется привычный для сезона уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты Роспотребнадзора призывают внимательно отнестись к возможной активизации вирусов в весенний период.
На восьмой неделе года в стране зарегистрировали 750 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Это примерно столько же, сколько фиксировали в начале октября 2025 года.
В целом заболеваемость снижается. Но лабораторные данные показывают, что среди выявленных случаев становится больше гриппа A(H1N1)pdm09, известного как "свиной грипп", а также гриппа B. Пока общие показатели остаются невысокими, но именно эти штаммы способны спровоцировать новый подъем уже весной.
В Нижегородской области с 16 по 22 февраля 2026 года в регионе зарегистрировано около 18 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Две школы и пять детсадов полностью закрыты на карантин.
Ранее жителям Нижегородской области напомнили о начале сезона активности клещей.
