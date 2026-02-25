Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Нижегородцев предупредили о возможном всплеске свиного гриппа весной

25 февраля 2026 17:39 Общество
Нижегородцев предупредили о возможном всплеске свиного гриппа весной

В России сохраняется привычный для сезона уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом специалисты Роспотребнадзора призывают внимательно отнестись к возможной активизации вирусов в весенний период. 

На восьмой неделе года в стране зарегистрировали 750 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Это примерно столько же, сколько фиксировали в начале октября 2025 года.  

В целом заболеваемость снижается. Но лабораторные данные показывают, что среди выявленных случаев становится больше гриппа A(H1N1)pdm09, известного как "свиной грипп", а также гриппа B. Пока общие показатели остаются невысокими, но именно эти штаммы способны спровоцировать новый подъем уже весной.  

В Нижегородской области с 16 по 22 февраля 2026 года в регионе зарегистрировано около 18 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Две школы и пять детсадов полностью закрыты на карантин.

Ранее жителям Нижегородской области напомнили о начале сезона активности клещей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных