Шесть шагов к крепкому иммунитету: советы нижегородского медика Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Иммунитет – это не абстрактное "что-то для защиты от простуды", а сложная и многоуровневая система, от которой зависит устойчивость организма к инфекциям и даже контроль за появлением злокачественных клеток. О том, как формируется иммунная защита и что действительно помогает ей работать эффективно, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главврач Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Иммунитет: врожденный и приобретенный

Само слово "иммунитет" происходит от латинского immunis – "свободный от чего-либо", "невосприимчивый". По сути, это способность организма распознавать и устранять все генетически чужеродное.

Иммунная система представляет собой совокупность клеток и белков, которые защищают нас от бактерий, вирусов, грибков, некоторых токсинов, а также контролируют развитие раковых клеток – своевременно выявляют и уничтожают те из них, что начинают расти бесконтрольно.

В эту систему входят лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка. При этом около 80% клеток иммунной защиты располагается в кишечнике.

Иммунитет начинает формироваться еще в период внутриутробного развития. Различают врожденный и приобретенный иммунитет (активный и пассивный). По словам Натальи Савицкой, нельзя выделить какой-то один как "более важный": защита организма строится на нескольких уровнях – от более общего к более специфическому.

При этом примерно наполовину эффективность иммунной системы зависит от образа жизни человека.

Можно ли "измерить" силу иммунитета?

Распространено мнение: если человек редко болеет гриппом или ОРВИ, значит, у него крепкий иммунитет. В определенной степени это так – если развивается респираторное заболевание, значит, защита к конкретному возбудителю снижена. Однако все не так однозначно. На развитие болезни влияет не только сам факт встречи с инфекцией, но и степень ее заразности, а также количество микроорганизмов, попавших в организм.

Судить о состоянии иммунитета следует комплексно:

как часто человек болеет;

в какой форме протекает заболевание – легкой или тяжелой;

насколько быстро наступает выздоровление;

возникают ли осложнения.

Как правило, при ослабленном иммунитете болезни возникают чаще и протекают тяжелее.

Нужно ли "укреплять" иммунитет?

Наталья Савицкая подчеркивает: иммунитет здорового человека не требует специальных вмешательств. Главная задача – создать условия, при которых он сможет работать полноценно.

Специалист выделяет несколько ключевых рекомендаций.

1. Вакцинация по календарю

Важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, включая ежегодную вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Это формирует специфическую защиту от наиболее распространенных инфекций.

2. Сбалансированное питание

Рацион должен быть полноценным по количеству и составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Особое значение имеет белок – основной строительный материал для клеток иммунной системы.

3. Качественный ночной сон

Во время сна в организме образуются новые иммунные клетки. Хроническое недосыпание снижает защитные возможности организма.

4. Минимизация стресса

Стресс напрямую влияет на сопротивляемость организма. Иммунная, нервная и гормональная системы работают в тесной взаимосвязи, поэтому эмоциональное благополучие – не абстрактное понятие, а важный фактор здоровья.

5. Физическая активность и свежий воздух

Поддержание нормальной физической формы улучшает кровообращение, благодаря чему клетки иммунной системы могут эффективно достигать всех органов и тканей и выполнять свою защитную функцию.

6. Своевременное лечение инфекций

Любые инфекционные заболевания необходимо лечить вовремя и полностью, не допуская перехода в хроническую форму и развития осложнений.

Рациональное питание, полноценный сон, физическая активность, вакцинация и внимание к собственному здоровью – базовые условия, при которых защитные силы организма будут работать стабильно и эффективно на протяжении всей жизни.

Иммунитет – это не разовая "подзарядка" витаминами и не краткосрочная мера в сезон простуд. Это система, формирующаяся с рождения и во многом зависящая от повседневных привычек человека.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.