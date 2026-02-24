Шесть шагов к крепкому иммунитету: советы нижегородского медика

Фото:
Иммунитет – это не абстрактное "что-то для защиты от простуды", а сложная и многоуровневая система, от которой зависит устойчивость организма к инфекциям и даже контроль за появлением злокачественных клеток. О том, как формируется иммунная защита и что действительно помогает ей работать эффективно, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главврач Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Само слово "иммунитет" происходит от латинского immunis – "свободный от чего-либо", "невосприимчивый". По сути, это способность организма распознавать и устранять все генетически чужеродное.
Иммунная система представляет собой совокупность клеток и белков, которые защищают нас от бактерий, вирусов, грибков, некоторых токсинов, а также контролируют развитие раковых клеток – своевременно выявляют и уничтожают те из них, что начинают расти бесконтрольно.
В эту систему входят лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка. При этом около 80% клеток иммунной защиты располагается в кишечнике.
Иммунитет начинает формироваться еще в период внутриутробного развития. Различают врожденный и приобретенный иммунитет (активный и пассивный). По словам Натальи Савицкой, нельзя выделить какой-то один как "более важный": защита организма строится на нескольких уровнях – от более общего к более специфическому.
При этом примерно наполовину эффективность иммунной системы зависит от образа жизни человека.
Распространено мнение: если человек редко болеет гриппом или ОРВИ, значит, у него крепкий иммунитет. В определенной степени это так – если развивается респираторное заболевание, значит, защита к конкретному возбудителю снижена. Однако все не так однозначно. На развитие болезни влияет не только сам факт встречи с инфекцией, но и степень ее заразности, а также количество микроорганизмов, попавших в организм.
Судить о состоянии иммунитета следует комплексно:
Как правило, при ослабленном иммунитете болезни возникают чаще и протекают тяжелее.
Наталья Савицкая подчеркивает: иммунитет здорового человека не требует специальных вмешательств. Главная задача – создать условия, при которых он сможет работать полноценно.
Специалист выделяет несколько ключевых рекомендаций.
1. Вакцинация по календарю
Важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, включая ежегодную вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Это формирует специфическую защиту от наиболее распространенных инфекций.
2. Сбалансированное питание
Рацион должен быть полноценным по количеству и составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Особое значение имеет белок – основной строительный материал для клеток иммунной системы.
3. Качественный ночной сон
Во время сна в организме образуются новые иммунные клетки. Хроническое недосыпание снижает защитные возможности организма.
4. Минимизация стресса
Стресс напрямую влияет на сопротивляемость организма. Иммунная, нервная и гормональная системы работают в тесной взаимосвязи, поэтому эмоциональное благополучие – не абстрактное понятие, а важный фактор здоровья.
5. Физическая активность и свежий воздух
Поддержание нормальной физической формы улучшает кровообращение, благодаря чему клетки иммунной системы могут эффективно достигать всех органов и тканей и выполнять свою защитную функцию.
6. Своевременное лечение инфекций
Любые инфекционные заболевания необходимо лечить вовремя и полностью, не допуская перехода в хроническую форму и развития осложнений.
Рациональное питание, полноценный сон, физическая активность, вакцинация и внимание к собственному здоровью – базовые условия, при которых защитные силы организма будут работать стабильно и эффективно на протяжении всей жизни.
Иммунитет – это не разовая "подзарядка" витаминами и не краткосрочная мера в сезон простуд. Это система, формирующаяся с рождения и во многом зависящая от повседневных привычек человека.
Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+