Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 10:15
Военкомат обязали выплатить нижегородской больнице более 1,1 млн рублей
24 февраля 2026 10:01
Два рейса из Нижнего Новгорода не могут вылететь в Сочи
24 февраля 2026 09:45
Шесть шагов к крепкому иммунитету: советы нижегородского медика
23 февраля 2026 16:54
Какие прививки рекомендуют сделать нижегородцам в феврале и марте
23 февраля 2026 16:15
Звезды и салют покажут на телебашне Нижнего Новгорода 23 февраля
23 февраля 2026 15:12
Ремонт на нижегородском трамвайном маршруте №18 продлили до 24 февраля
23 февраля 2026 14:34
Нижегородцам разъяснили, почему нельзя лизать лед на водоемах
23 февраля 2026 13:58
Cильная магнитная буря достигнет Нижнего Новгорода 25 февраля
23 февраля 2026 13:20
Нижегородские парламентарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
23 февраля 2026 12:46
855 пассажиров из аэропорта Нижнего Новгорода отправили в Москву на автобусах
Общество

Шесть шагов к крепкому иммунитету: советы нижегородского медика

24 февраля 2026 09:45 Общество
Шесть шагов к крепкому иммунитету: советы нижегородского медика

Фото: сгенерировано нейросетью

Иммунитет – это не абстрактное "что-то для защиты от простуды", а сложная и многоуровневая система, от которой зависит устойчивость организма к инфекциям и даже контроль за появлением злокачественных клеток. О том, как формируется иммунная защита и что действительно помогает ей работать эффективно, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главврач Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Иммунитет: врожденный и приобретенный

Само слово "иммунитет" происходит от латинского immunis – "свободный от чего-либо", "невосприимчивый". По сути, это способность организма распознавать и устранять все генетически чужеродное.

Иммунная система представляет собой совокупность клеток и белков, которые защищают нас от бактерий, вирусов, грибков, некоторых токсинов, а также контролируют развитие раковых клеток – своевременно выявляют и уничтожают те из них, что начинают расти бесконтрольно.

В эту систему входят лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка. При этом около 80% клеток иммунной защиты располагается в кишечнике.

Иммунитет начинает формироваться еще в период внутриутробного развития. Различают врожденный и приобретенный иммунитет (активный и пассивный). По словам Натальи Савицкой, нельзя выделить какой-то один как "более важный": защита организма строится на нескольких уровнях – от более общего к более специфическому.

При этом примерно наполовину эффективность иммунной системы зависит от образа жизни человека.

Можно ли "измерить" силу иммунитета?

Распространено мнение: если человек редко болеет гриппом или ОРВИ, значит, у него крепкий иммунитет. В определенной степени это так – если развивается респираторное заболевание, значит, защита к конкретному возбудителю снижена. Однако все не так однозначно. На развитие болезни влияет не только сам факт встречи с инфекцией, но и степень ее заразности, а также количество микроорганизмов, попавших в организм.

Судить о состоянии иммунитета следует комплексно:

  • как часто человек болеет;
  • в какой форме протекает заболевание – легкой или тяжелой;
  • насколько быстро наступает выздоровление;
  • возникают ли осложнения.

Как правило, при ослабленном иммунитете болезни возникают чаще и протекают тяжелее.

Нужно ли "укреплять" иммунитет?

Наталья Савицкая подчеркивает: иммунитет здорового человека не требует специальных вмешательств. Главная задача – создать условия, при которых он сможет работать полноценно.

Специалист выделяет несколько ключевых рекомендаций.

1. Вакцинация по календарю

Важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, включая ежегодную вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Это формирует специфическую защиту от наиболее распространенных инфекций.

2. Сбалансированное питание

Рацион должен быть полноценным по количеству и составу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Особое значение имеет белок – основной строительный материал для клеток иммунной системы.

3. Качественный ночной сон

Во время сна в организме образуются новые иммунные клетки. Хроническое недосыпание снижает защитные возможности организма.

4. Минимизация стресса

Стресс напрямую влияет на сопротивляемость организма. Иммунная, нервная и гормональная системы работают в тесной взаимосвязи, поэтому эмоциональное благополучие – не абстрактное понятие, а важный фактор здоровья.

5. Физическая активность и свежий воздух

Поддержание нормальной физической формы улучшает кровообращение, благодаря чему клетки иммунной системы могут эффективно достигать всех органов и тканей и выполнять свою защитную функцию.

6. Своевременное лечение инфекций

Любые инфекционные заболевания необходимо лечить вовремя и полностью, не допуская перехода в хроническую форму и развития осложнений.

Рациональное питание, полноценный сон, физическая активность, вакцинация и внимание к собственному здоровью – базовые условия, при которых защитные силы организма будут работать стабильно и эффективно на протяжении всей жизни.

Иммунитет – это не разовая "подзарядка" витаминами и не краткосрочная мера в сезон простуд. Это система, формирующаяся с рождения и во многом зависящая от повседневных привычек человека.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. 

В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных