Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Две школы и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области

04 марта 2026 12:43 Общество
Две школы и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области

Две школы и три детских сада в Нижегородской области полностью приостановили работу из‑за роста заболеваемости ОРВИ. Еще в 2,9% образовательных учреждений региона учебный и воспитательный процесс переведен на частичный карантин. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 3 марта.  

С 23 февраля по 1 марта в области зарегистрировано около 16 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций.

В рамках мониторинга за циркуляцией вирусов за неделю обследовали порядка 15 тысяч человек. В структуре выявленных возбудителей преобладает грипп — его доля составляет 68,9 %. Среди штаммов лидирует А(H3N2). Также фиксируются риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и микоплазма.  

В детских садах и школах введены дополнительные санитарные меры. Применяется дезинфекция по "вирусному" режиму, проводится "утренний фильтр", усилена работа бактерицидных облучателей и организовано регулярное проветривание помещений.

В медицинских организациях региона действуют ограничительные мероприятия для снижения рисков распространения инфекции. Введен масочный режим, разделены потоки пациентов, усилена дезинфекция. Кроме того, временно отменены посещения больных родственниками и другими лицами.  

В Роспотребнадзоре призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторной инфекции в школы и детские сады. Жителям, не прошедшим вакцинацию против гриппа, рекомендуют по возможности сократить посещение общественных мест.  

Организаторам массовых мероприятий советуют не допускать к участию людей с симптомами ОРВИ, включая насморк, кашель и повышенную температуру.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости немного снизился, однако нижегородцев предупреждают о приближении пика гриппа в марте.

