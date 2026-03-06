Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами" Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области предупредили о новой волне мошенничества, связанной с так называемыми "горящими турами" и вывозными рейсами из стран Ближнего Востока.

Как сообщает проект "Мошеловка" Народного фронта, злоумышленники активизировались на фоне сложной ситуации и информационного вакуума. Их основная цель — россияне, находящиеся за границей.

Аферисты используют несколько распространённых схем. В частности, они звонят гражданам, представляясь сотрудниками служб поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad. Под предлогом бронирования мест на вывозные рейсы людей просят сообщить личные и банковские данные.

Кроме того, в туристических телеграм-чатах распространяются фишинговые ссылки. В них обещают бесплатное или льготное бронирование отелей для пассажиров отменённых рейсов.

Ещё одна схема связана с предложениями платных услуг так называемых "помогаторов". Они уверяют, что могут организовать вывоз частными рейсами, однако после получения денег просто исчезают.

