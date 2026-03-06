Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами"

Фото:
Жителей Нижегородской области предупредили о новой волне мошенничества, связанной с так называемыми "горящими турами" и вывозными рейсами из стран Ближнего Востока.
Как сообщает проект "Мошеловка" Народного фронта, злоумышленники активизировались на фоне сложной ситуации и информационного вакуума. Их основная цель — россияне, находящиеся за границей.
Аферисты используют несколько распространённых схем. В частности, они звонят гражданам, представляясь сотрудниками служб поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad. Под предлогом бронирования мест на вывозные рейсы людей просят сообщить личные и банковские данные.
Кроме того, в туристических телеграм-чатах распространяются фишинговые ссылки. В них обещают бесплатное или льготное бронирование отелей для пассажиров отменённых рейсов.
Ещё одна схема связана с предложениями платных услуг так называемых "помогаторов". Они уверяют, что могут организовать вывоз частными рейсами, однако после получения денег просто исчезают.
Ранее нижегородцев также предупредили о рассылке вредоносных файлов под видом кадров ДТП.
