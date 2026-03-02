Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В 2025 году материальный ущерб от действий мошенников в Нижегородской области превысил 3,5 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МВД России.

Самая крупная сумма, похищенная у одного из жителей региона, составила 84 970 000 рублей. По данным полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками портала "Госуслуги", Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом отмены сомнительной операции они сообщали о якобы предстоящем обыске и необходимости задекларировать все имеющиеся ценности. Лица, причастные к этому преступлению, пока не установлены.

Кроме того, в 2025 году в полицию обратились пять граждан, которые под влиянием мошенников продали свои квартиры. По этим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые также не установлены.

В ГУ МВД назвали наиболее распространенные схемы мошенничества в регионе.

Среди них — звонки от лиц, которые сообщают о якобы несанкционированном доступе к аккаунту, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на "безопасный счет" либо сообщить конфиденциальные данные.

Также злоумышленники предлагают высокооплачиваемую работу от имени известных компаний, в том числе заработок на лайках и продвижении товаров на маркетплейсах.

Распространены случаи использования фишинговых сайтов. Потерпевшим направляют ссылки при покупке товаров на торговых площадках, а также при приобретении железнодорожных и авиабилетов или билетов в кино.

Еще одна схема — предложения инвестировать в акции крупных компаний, операции с криптовалютой и другие финансовые проекты.

Фиксируются взломы страниц в соцсетях и мессенджерах. От имени пользователя его знакомым рассылают просьбы занять деньги с переводом на указанные счета или номера.

Кроме того, мошенники звонят под видом операторов сотовой связи и предлагают продлить договор обслуживания номера. В ходе разговора жертве приходит код, который якобы нужно ввести для подтверждения соглашения. На деле это данные для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги" или других сервисах.

Еще одна распространенная схема — сообщения и звонки от имени руководителей. Аферисты создают фальшивые профили и предупреждают о неких проблемах, после чего с человеком связывается другой злоумышленник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов. Он убеждает перевести деньги, утверждая, что их могут похитить, перевести на счета СБУ или оформить на имя гражданина кредит.

Ранее сообщалось, что каждый день полиция в Нижнем Новгороде получает 20-80 заявлений о попытках интернет-мошенничества. В прошлом году ущерб от онлайн-хищений в Нижегородской области превысил 2 млрд рублей. Жертвами интернет-аферистов стали свыше 4 тысяч человек. Вернуть удалось лишь чуть больше 50 млн рублей. Для сравнения: в 2024-м сумма возврата составила и того меньше — 16 млн.