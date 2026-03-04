Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП

Фото:
В Нижегородской области распространяется новая схема обмана. Злоумышленники рассылают вредоносные файлы, выдавая их за "кадры с места ДТП". Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.
Сообщения чаще всего появляются в домовых, родительских и других крупных чатах в мессенджерах.
Схема выглядит следующим образом: в общий чат отправляется эмоциональное сообщение о якобы случившейся аварии с участием знакомых людей. К тексту прикрепляют ссылку на группу с броским названием — например, "ДТП.Происшествия.18+".
Внутри такой группы размещают несколько новостных сообщений и файл, который преподносят как запись происшествия. На самом деле этот файл является вредоносной программой, предназначенной для устройств на базе Android.
Ранее нижегородцев предупредили о новой схеме обмана перед 8 Марта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+