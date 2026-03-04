Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
04 марта 2026 14:02
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов
04 марта 2026 13:45
Коммунальщика осудят за падение наледи на женщину в Выксе
04 марта 2026 12:59
Мигрант пытался ввезти в Нижний Новгород более 10 кг человеческих волос
04 марта 2026 12:15
Замглавы Верхне-Волжского водного управления Росводресурсов обвинили в коррупции
04 марта 2026 10:49
Эксклюзив
Четыре человека погибли, провалившись под лед в Нижегородской области
04 марта 2026 09:23
Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове
03 марта 2026 18:28
Дзержинцы угрожали полицейским боеприпасом: у них нашли наркотики
03 марта 2026 17:05
Опрокинувшаяся фура парализовала М-12 в сторону Нижнего Новгорода
Происшествия

Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП

04 марта 2026 14:40 Происшествия
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области распространяется новая схема обмана. Злоумышленники рассылают вредоносные файлы, выдавая их за "кадры с места ДТП". Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Сообщения чаще всего появляются в домовых, родительских и других крупных чатах в мессенджерах.

Схема выглядит следующим образом: в общий чат отправляется эмоциональное сообщение о якобы случившейся аварии с участием знакомых людей. К тексту прикрепляют ссылку на группу с броским названием — например, "ДТП.Происшествия.18+".

Внутри такой группы размещают несколько новостных сообщений и файл, который преподносят как запись происшествия. На самом деле этот файл является вредоносной программой, предназначенной для устройств на базе Android.

Ранее нижегородцев предупредили о новой схеме обмана перед 8 Марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП мошенники Фейк
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2026 16:39
Эксклюзив
Мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей за год
09 февраля 2026 12:39
Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
15 января 2026 09:11
В Сети появился фейк о платном лечении ВИЧ и туберкулёза после исключения из ОМС
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных