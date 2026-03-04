Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области распространяется новая схема обмана. Злоумышленники рассылают вредоносные файлы, выдавая их за "кадры с места ДТП". Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Сообщения чаще всего появляются в домовых, родительских и других крупных чатах в мессенджерах.

Схема выглядит следующим образом: в общий чат отправляется эмоциональное сообщение о якобы случившейся аварии с участием знакомых людей. К тексту прикрепляют ссылку на группу с броским названием — например, "ДТП.Происшествия.18+".

Внутри такой группы размещают несколько новостных сообщений и файл, который преподносят как запись происшествия. На самом деле этот файл является вредоносной программой, предназначенной для устройств на базе Android.

Ранее нижегородцев предупредили о новой схеме обмана перед 8 Марта.