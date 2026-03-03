Кодовое слово "Пашка": мошенники развели нижегородку на 3 млн рублей

Эксклюзив
Нижегородка стала жертвой мошеннической схемы и лишилась почти 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В январе 69-летней женщине начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных служб. Во время разговоров собеседники убедили пенсионерку, что она якобы финансирует недружественную страну. Чтобы "отменить сомнительную операцию", ей предложили выполнить их инструкции и встретиться с уполномоченным представителем в Москве.

Женщина приобрела билет на поезд и отправилась в столицу. По указанному адресу она встретилась с незнакомым мужчиной. Между домами потерпевшая передала ему 1 098 443 рубля, которые заранее сняла со своего банковского вклада. Деньги были упакованы в подарочный пакет. Передача произошла после того, как мужчина назвал кодовое слово "Пашка".

На этом злоумышленники не остановились. В феврале звонки продолжились, и пенсионерка вновь последовала указаниям звонивших. Она сняла со счета еще 1 800 000 рублей и по уже знакомой схеме передала их неизвестному между домами возле своего жилья. Общий размер причиненного ущерба составил 2 898 443 рубля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 3,5 млрд рублей похитили мошенники у нижегородцев в 2025 году.

