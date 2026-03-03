Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Происшествия

Двух подростков арестовали по делу о сим-боксах в Нижнем Новгороде

03 марта 2026 11:15 Происшествия
Двух подростков арестовали по делу о сим-боксах в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские задержали двоих несовершеннолетних, обеспечивавших работу сим-боксов мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального главка МВД совместно с коллегами из следственного управления СК и УФСБ по региону в ходе реализации оперативной информации в Московском районе Нижнего Новгорода задержали двоих уроженцев Республики Коми 2008 и 2009 годов рождения. Их подозревают в организации работы сим-боксов мошенников.

По данным полиции, для осуществления противоправной деятельности подростки прибыли в Нижний Новгород из Республики Коми, сообщив родителям, что направляются на заработки. Они арендовали квартиру на Московском шоссе, где разместили абонентские терминалы пропуска трафика.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли два сим-бокса, 281 сим-карту, wi-fi-роутер, мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и денежные средства в сумме 253 500 рублей.

Следователи СК завели уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).

По версии следствия, обвиняемые 16 и 17 лет администрировали сим-боксы в столице Приволжья с января 2026 года. Предложение о криминальной подработке они получили в одном из мессенджеров. Поручения и оплату за свои услуги подростки получали дистанционно.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также сбора и закрепления доказательственной базы. Фигуранты заключены под стражу.

Согласно законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В полиции региона рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям о работе, если взаимодействие с работодателем и оплата осуществляются исключительно дистанционно. Правоохранители отмечают, что подобным способом граждан нередко вовлекают в преступные схемы.

Ранее сообщалось, что за год мошенники украли у нижегородцев 3,5 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Арест МВД мошенники
