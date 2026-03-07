Минздрав утвердил новые правила оказания платных медуслуг

Фото:
Минздрав представил обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Об изменениях в своем телеграм-канале рассказал главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Согласно проекту, теперь официально допускается заключение договоров на платное лечение в дистанционном формате. В частности, оформить такой договор можно будет через мобильные приложения медицинских организаций.
В документе отдельно прописаны меры, направленные на защиту пациентов. Речь о предотвращении навязывания платных услуг, искусственного расширения диагнозов и затягивания сроков оказания медицинской помощи.
Кроме того, сохранена важная норма, касающаяся оплаты услуг. Если клиника предлагает перевести деньги на счет третьего лица, это не освобождает ее от ответственности перед пациентом.
В случае расторжения договора или оказания услуг ненадлежащего качества вернуть деньги обязана именно медицинская организация.
Ранее сообщалось, что нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно.
