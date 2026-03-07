Эксклюзив
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2026 13:31
Минздрав утвердил новые правила оказания платных медуслуг
07 марта 2026 12:02
Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине
07 марта 2026 11:27
Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников
07 марта 2026 10:59
Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
07 марта 2026 10:49
Замубернатора Чечерин пообщался со студентами "Профессионалитета" из Дзержинска
07 марта 2026 10:33
Активисты "Единой России" поздравили нижегородок с 8 Марта
07 марта 2026 09:30
Долгами уборщикам ж/д платформ заинтересовалась нижегородская инспекция труда
06 марта 2026 19:56
Мусоровозы буксуют в снегу: Приокский район стал проблемным по вывозу ТКО
06 марта 2026 19:48
Протоиерей рассказал, как поминать усопших в родительские субботы Великого поста
06 марта 2026 18:58
Эксперт-мониторинг событий с 27 февраля по 6 марта 2026 года от АНО "Минин-центр"
Общество

07 марта 2026 13:31 Общество
Фото: Кира Мишина

Минздрав представил обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Об изменениях в своем телеграм-канале рассказал главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Согласно проекту, теперь официально допускается заключение договоров на платное лечение в дистанционном формате. В частности, оформить такой договор можно будет через мобильные приложения медицинских организаций.

В документе отдельно прописаны меры, направленные на защиту пациентов. Речь о предотвращении навязывания платных услуг, искусственного расширения диагнозов и затягивания сроков оказания медицинской помощи.

Кроме того, сохранена важная норма, касающаяся оплаты услуг. Если клиника предлагает перевести деньги на счет третьего лица, это не освобождает ее от ответственности перед пациентом.

В случае расторжения договора или оказания услуг ненадлежащего качества вернуть деньги обязана именно медицинская организация.

Ранее сообщалось, что нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно. 

Ранее сообщалось, что нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно.

