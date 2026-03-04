Опубликован график работы нижегородских медучреждений в мартовские выходные Общество

Фото: Александр Воложанин

В период с 6 по 10 марта медицинские организации региона будут работать по особому расписанию. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, в этом году Международный женский день приходится на воскресенье. В этом случае праздничный день переносится на ближайший рабочий. Поэтому выходные продлятся с 7 по 9 марта включительно — с субботы по понедельник.

Поликлиники с 6 по 10 марта будут открыты с 09:00 до 16:00. В это время пациенты смогут попасть на плановый приём, получить неотложную помощь и пройти диспансеризацию.

Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в те же даты будут принимать с 09:00 до 12:00. Здесь будет оказываться как плановая, так и неотложная медицинская помощь.

Женские консультации с 6 по 10 марта также будут работать с 09:00 до 16:00. Предусмотрены плановые приёмы и оказание неотложной помощи.

Стоматологическая помощь, как плановая, так и экстренная, будет предоставляться по графику Нижегородской областной стоматологии. Взрослым пациентам вне часов работы стоматологий неотложную помощь окажут в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 39. В праздничные и воскресные дни приём будет вестись с 15:00 до 09:00, в субботу — с 18:00 до 08:00.

Детям при острой зубной боли обезболивание обеспечит бригада скорой медицинской помощи — с 15:00 до 09:00.

Скорая медицинская помощь, травмпункты и токсикологический центр продолжат работать круглосуточно.

Стационары будут оказывать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Участников СВО будут принимать вне очереди.

Ранее сообщалось, что после праздничных выходных начнётся сокращённая рабочая неделя. По производственному календарю работать предстоит четыре дня — с 10 по 13 марта.