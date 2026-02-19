Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно

19 февраля 2026 11:16 Общество
Нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно

В Нижнем Новгороде частные медицинские организации могут обязать предоставлять экстренную помощь бесплатно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По действующему законодательству сотрудники медицинских учреждений обязаны оказать гражданину бесплатную и безусловную экстренную помощь. Это правило распространяется независимо от наличия у пациента полиса ОМС и формы собственности клиники — государственной или частной.

Однако, как отмечается, на практике возникают ситуации, когда частные медицинские центры выставляют пациентам значительные счета за оказание экстренной помощи.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уточнил, что речь идет о случаях, требующих немедленной диагностики и специализированного лечения.
В качестве примеров приводятся инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговые травмы, обширные ожоги и тяжелые обморожения.

Ранее выяснилось, что в Нижнем Новгороде заработал филиал НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фёдорова.

Также появился график работы поликлиник и стационаров в февральские праздники.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Медицина и здоровье
