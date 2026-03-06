Нижегородский портал пациента временно не будет работать в мартовские праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

Портал пациента в Нижегородской области будет недоступен с 7 по 9 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Отключение связано с проведением технических работ. В указанный период записаться к врачу через портал будет невозможно.

Жителям региона рекомендуют обращаться в поликлиники по телефону или приходить лично.

При этом медицинские организации продолжат работу в дежурном режиме. Ранее сообщалось, что с 6 по 10 марта медучреждения Нижегородской области будут работать по особому расписанию. С графиком можно ознакомиться по ссылке.