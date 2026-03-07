Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области Политика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил ввести должность первого замгубернатора и назначить на нее Андрея Гнеушева. Вопрос о его назначении будет вынесен на рассмотрение Заксобрания региона.

В блок первого замгубернатора войдут заместитель председателя правительства, курирующий вопросы, связанные с СВО, министерство внутренней региональной и муниципальной политики, министерство соцразвития и семейной политики, министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ, главное управление ЗАГС, министр правительства Нижегородской области — полномочный представитель губернатора в ЗСНО, а также государственно-правовой департамент региона.

Должность заместителя губернатора, которую ранее занимал Андрей Гнеушев, будет сокращена.

"Назначение Андрея Гнеушева на должность моего первого заместителя связано с эффективностью той работы, которую он проводит в последние годы, проявляя себя с наилучшей стороны в сфере социальной, семейной, внутренней политики. А самое главное – это деятельность, которую он курирует по линии поддержки СВО, забота об участниках СВО и их семьях, содействие правоохранительным органам и военному комиссариату в комплектовании ВС. В новой должности он сможет еще больше усилить эту работу", - заявил Глеб Никитин.

Андрей Гнеушев поблагодарил губернатора за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач. "Уверен, что в должности первого замгубернатора вы проявите свои лучшие качества и у вас всё получится", — добавил глава региона.

Губернатор также прокомментировал передачу государственно-правового департамента в блок первого замгубернатора. Ранее его возглавил Александр Каморников.

По словам Никитина, это решение поможет эффективнее решать приоритетные задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, совместно с Заксобранием региона. В частности, речь идет о законодательных мерах в сфере демографической политики, включая борьбу с алкоголизацией населения и незаконной предпринимательской деятельностью в области репродуктивной медицины.

"Президент поддержал нашу инициативу по запрету вейпов и прочих курительных смесей, которые оказывают огромный вред подрастающему поколению. Мы же, со своей стороны, принципиально заинтересованы в укреплении здоровья граждан", — сказал Никитин.

Он также сообщил, что государственно-правовой департамент проанализирует правовые акты, требующие изменений, и усилит работу по формированию и утверждению типовых процедур функционирования региональных институтов развития, в том числе в сфере демографии и поддержки специальной военной операции.

Кроме того, губернатор объявил о других структурных изменениях в правительстве региона. В блоке замгубернатора Егора Полякова появится новый заместитель председателя правительства по инвестициям. Он будет курировать минэкономразвития и инвестиций, а также минимущества.

Министерство международных и межрегиональных связей также перейдет в подчинение Егора Полякова.

Управление документационного обеспечения и аппарат правительства Нижегородской области будут напрямую подчиняться губернатору Глебу Никитину.