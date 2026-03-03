Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников Политика

Директором государственно-правового департамента Нижегородской области назначен Александр Каморников. К исполнению обязанностей он приступил 2 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Его предшественник Леонид Литвиненко, на протяжении многих лет возглавлявший департамент, перешел на новую должность. Он теперь главный советник губернатора по взаимодействию с депутатами законодательных и иных представительных органов.

Александр Каморников родился в Иркутской области. В 2009 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Юриспруденция". С 2010 по 2018 год работал в коммерческих структурах и государственных органах, в том числе в Росавтодоре и Ростехнадзоре, занимая юридические должности. В 2018-2025 годах замещал руководящие посты в Минэнерго России: был начальником отдела судебной защиты, затем — замдиректора юридического департамента.

Каморников удостоен ведомственных наград Росавтодора, МВД России, Росфинмониторинга и Минэнерго России.

Ранее сообщалось об уходе Андрея Саносяна с поста замгубернатора Нижегородской области. Теперь он отвечает за стратегическое развитие предприятий холдинга "Норкем".