Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
03 марта 2026 17:47
Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников
03 марта 2026 13:43
Нижегородские почтальоны могут побороться за звание лучших в России
03 марта 2026 13:14
Запущено народное голосование III Всероссийской премии "Служение"
27 февраля 2026 19:03
Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр"
27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода
26 февраля 2026 17:34
Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за народную программу и системную поддержку правительства
26 февраля 2026 16:44
Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой
26 февраля 2026 14:59
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев
26 февраля 2026 14:49
Депутаты ЗСНО утвердили список кандидатов, удостоенных медали "За поддержку СВО"
26 февраля 2026 14:11
В Нижнем Новгороде обсудили предложения в Народную программу "ЕР" в части развития спорта и культуры
Политика

Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников

03 марта 2026 17:47 Политика
Нижегородский правовой департамент возглавил Александр Каморников

Директором государственно-правового департамента Нижегородской области назначен Александр Каморников. К исполнению обязанностей он приступил 2 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Его предшественник Леонид Литвиненко, на протяжении многих лет возглавлявший департамент, перешел на новую должность. Он теперь главный советник губернатора по взаимодействию с депутатами законодательных и иных представительных органов.

Александр Каморников родился в Иркутской области. В 2009 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Юриспруденция". С 2010 по 2018 год работал в коммерческих структурах и государственных органах, в том числе в Росавтодоре и Ростехнадзоре, занимая юридические должности. В 2018-2025 годах замещал руководящие посты в Минэнерго России: был начальником отдела судебной защиты, затем — замдиректора юридического департамента.

Каморников удостоен ведомственных наград Росавтодора, МВД России, Росфинмониторинга и Минэнерго России.

Ранее сообщалось об уходе Андрея Саносяна с поста замгубернатора Нижегородской области. Теперь он отвечает за стратегическое развитие предприятий холдинга "Норкем".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных