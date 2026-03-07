Глеб Никитин решил назначить новым замом Сергея Половникова Политика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил изменить структуру регионального правительства и назначить Сергея Половникова заместителем губернатора. Соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение областного Заксобрания, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

До настоящего времени Сергей Половников работал главным федеральным инспектором по Пермскому краю. Ранее он несколько лет занимал различные должности на государственной службе в Нижегородской области.

Замгубернатора Александр Павлов покинет правительство региона, а его должность будет упразднена. Органы исполнительной власти, которые находились в его ведении, перейдут в блок нового зама. В частности, Половников будет курировать министерство региональной безопасности, управление защиты гостайны, управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата, а также отдел мобилизационной подготовки.

Кроме того, в его блок включены управделами правительства региона и министерство кадровой политики. Его возглавит Роман Марков, ранее занимавший должность ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что Половников хорошо знаком с регионом и его спецификой. Он понимает значимость Нижегородской области и роль промышленности, прежде всего оборонно-промышленного комплекса.

"Сейчас наши задачи прежде всего сконцентрированы на поддержке СВО и наших бойцов. Сергей Половников будет курировать деятельность по гуманитарной поддержке, а также взаимодействовать с военным комиссариатом и правоохранительными органами по вопросам комплектования Вооружённых сил", — сказал глава региона.

Он также подчеркнул необходимость усилить профилактику правонарушений и наладить эффективное информационное взаимодействие с правоохранительным блоком.

"Мы доложили руководству страны, включая Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, о приоритетах своей работы и получили полную поддержку и дополнительные поручения", — отметил губернатор, добавив, что работа касается не только помощи фронту, но и гражданских направлений.

В числе задач нового заместителя губернатора будет и взаимодействие с ГАИ. По словам Никитина, в регионе существует значительный резерв для снижения смертности на дорогах за счет уменьшения аварийности.

"Наша задача — чтобы министерство транспорта, министерство региональной безопасности и ГАИ синхронизировали свою работу", — подчеркнул он.

Также губернатор призвал активизировать деятельность антинаркотической комиссии и усилить борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Глеб Никитин отметил, что благодаря опыту работы главным федеральным инспектором Сергей Половников хорошо знаком с приоритетами государственной политики и поручениями президента России.

"Есть все основания рассчитывать, что эта работа будет проводиться на высоком уровне", — обратился губернатор к будущему заместителю.

Сергей Половников поблагодарил главу региона за доверие и отметил, что Нижегородская область для него является родным регионом.

"Я готов сделать все, что от меня зависит, чтобы реализовать поставленные задачи вместе с командой Нижегородской области на благо нижегородцев и всей Российской Федерации", — заявил он.

Губернатор пожелал ему успехов в новой должности и поручил усилить взаимодействие с правоохранительными органами, а также устранить имеющиеся недостатки в работе блока в части профилактики коррупционных правонарушений.

Также сегодня выяснилось, что Глеб Никитин решил ввести должность первого заместителя губернатора Нижегородской области. Он хочет назначить на нее Андрея Гнеушева.