Александр Павлов назначен замгубернатора Нижегородской области 1 октября

Фото:
Александр Павлов официально стал замгубернатора Нижегородской области. Он приступил к своим обязанностям 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Он будет курировать блок региональной безопасности, защиты гостайны и мобилизационной подготовки. Кроме того, ему предстоит координировать работу управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата.
Напомним, Павлов сменил на этом посту Петра Банникова. Он свыше 27 лет служил в ВС РФ. Последние полтора года был главным по безопасности на заводе 70-летия Победы.
Ранее выяснилось, что в блок замгубернатора Олега Берковича перешел комитет по делам архивов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+