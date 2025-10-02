Александр Павлов назначен замгубернатора Нижегородской области 1 октября Общество

Фото: Олег Булыгин

Александр Павлов официально стал замгубернатора Нижегородской области. Он приступил к своим обязанностям 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Он будет курировать блок региональной безопасности, защиты гостайны и мобилизационной подготовки. Кроме того, ему предстоит координировать работу управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата.

Напомним, Павлов сменил на этом посту Петра Банникова. Он свыше 27 лет служил в ВС РФ. Последние полтора года был главным по безопасности на заводе 70-летия Победы.

Ранее выяснилось, что в блок замгубернатора Олега Берковича перешел комитет по делам архивов.