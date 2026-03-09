Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега Происшествия

Фото: группа "Подслушано Арзамас" во "ВКонтакте"

В Арзамасе обрушилась кровля жилого дома №12 на улице Матросова. Об этом сообщили местные жители в комментариях на странице администрации округа во "ВКонтакте".

По словам местных жителей, крыша рухнула в ночь на 8 марта. На место прибыли аварийные службы. Специалисты отключили газ, отопление и водоснабжение, после чего жильцов вывели на улицу. Людям сообщили, что находиться в здании небезопасно.

Как рассказали жители, на сбор вещей им дали всего два дня. При этом вопрос с временным размещением, по их словам, пока не решен.

Ранее сообщалось, что Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине.