Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега

09 марта 2026 17:37 Происшествия
Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега

Фото: группа "Подслушано Арзамас" во "ВКонтакте"

В Арзамасе обрушилась кровля жилого дома №12 на улице Матросова. Об этом сообщили местные жители в комментариях на странице администрации округа во "ВКонтакте".

По словам местных жителей, крыша рухнула в ночь на 8 марта. На место прибыли аварийные службы. Специалисты отключили газ, отопление и водоснабжение, после чего жильцов вывели на улицу. Людям сообщили, что находиться в здании небезопасно.

Как рассказали жители, на сбор вещей им дали всего два дня. При этом вопрос с временным размещением, по их словам, пока не решен.

Ранее сообщалось, что Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине.

Ранее сообщалось, что Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
