Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове

В Сормове снег повредил верхнюю часть "Метеора". Деформацию обнаружили утром 3 марта, сообщили в администрации района.
Территорию вокруг объекта оперативно огородили сигнальной лентой.
В администрации сообщили, что сейчас поддерживают связь с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. Специалисты совместно примут решение о дальнейших действиях.
Отмечается, что "Метеор" был построен в 1960-х годах. Ежегодно администрация района вместе с заводом "Красное Сормово" проводила текущий ремонт корпуса судна.
Ранее сообщалось, что на одном из зданий завода "Красное Сормово" произошло частичное обрушение крыши, а до этого - под тяжестью снега обрушилась часть крыши Нижегородского кремля.
