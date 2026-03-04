Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове Происшествия

Фото: администрация Сормовского района

В Сормове снег повредил верхнюю часть "Метеора". Деформацию обнаружили утром 3 марта, сообщили в администрации района.

Территорию вокруг объекта оперативно огородили сигнальной лентой.

В администрации сообщили, что сейчас поддерживают связь с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. Специалисты совместно примут решение о дальнейших действиях.

Отмечается, что "Метеор" был построен в 1960-х годах. Ежегодно администрация района вместе с заводом "Красное Сормово" проводила текущий ремонт корпуса судна.

Ранее сообщалось, что на одном из зданий завода "Красное Сормово" произошло частичное обрушение крыши, а до этого - под тяжестью снега обрушилась часть крыши Нижегородского кремля.