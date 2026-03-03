Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
03 марта 2026 14:58
Более 50 нижегородцев прошли диспансеризацию благодаря акции "Вечер ПРОздоровье"
03 марта 2026 14:56
"Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи
03 марта 2026 14:41
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 14:33
В нижегородском детсаду выявили мясо птицы с листериями
03 марта 2026 14:25
Расписание автобуса №50 скорректировали в Нижнем Новгороде из-за поезда
03 марта 2026 13:41
Нижегородские 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории
03 марта 2026 13:15
"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу со студентами Богородского политехнического техникума
03 марта 2026 13:00
Есть такая профессия — делать город чистым
03 марта 2026 12:35
Лотерейного миллионера разыскивают в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 12:17
Нижегородцы могут оформить пенсионное свидетельство на "Госуслугах"
03 марта 2026 14:41 Общество
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Власти Нижнего Новгорода планируют ужесточить ответственность за неубранные снег и наледь на крышах. Об этом мэр Юрий Шалабаев заявил во время очередного рейда по содержанию улично-дорожной сети. В проверке принял участие корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Комиссия, в состав которой входил и прокурор города Игорь Мокичев, осмотрела Нижненеволжскую набережную, улицы Рождественскую, Минина и Алексеевскую. Глава города остался недоволен состоянием крыш некоторых зданий и поручил срочно устранить снежные навесы. Отдельные замечания касались неубранного мусора и плохо закрепленного дорожного знака, предупреждающего об ограничении парковки во время уборки снега.

На улице Минина инспекция столкнулась с тем, что при очистке крыши не установили ограждения. И хоть внизу на тротуаре мужчина предупреждал прохожих о проводимых работах, отсутствие ограждения могло стать причиной травмирования прохожих.  

По словам Шалабаева, рейды проходят регулярно. Особое внимание уделяется наледи и сосулькам. "Это действительно опасная проблема, на нее нужно реагировать", — сказал он.

Нынешняя зима стала настоящим испытанием для коммунальщиков. Она уже вошла в историю как самая снежная. По оценкам синоптиков, в январе выпало до 250–270% месячной нормы осадков, в феврале — около 240%. Из города, по словам мэра, уже вывезено порядка 1,6 млн кубометров снега.

На фоне обильных снегопадов в Нижнем Новгороде произошли трагические случаи. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, также пострадали несколько детей в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.

Контроль за содержанием крыш усилили и надзорные органы. По словам мэра, за зимний сезон административно-техническая инспекция выявила около 7 тысяч нарушений. В пяти тысячах случаев собственники устранили их вовремя, по двум тысячам были вынесены решения о штрафах. Сейчас санкции за наледь и сосульки, по словам Шалабаева, составляют от 20 до 50 тысяч рублей, за повторные нарушения — выше.

Он также сообщил, что в администрации подготовлен пакет изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение штрафов. Инициативу планируется внести через городскую думу в Заксобрание либо совместно с правительством региона.

При этом градоначальник подчеркнул, что штрафы не являются самоцелью: задача — добиться очистки кровель. По его словам, среди нарушителей есть и те, кто, видимо, рассчитывает ограничиться оплатой штрафа и дождаться весны. "Мы такие объекты держим на постоянном контроле", — заявил Шалабаев.

Прокурор Игорь Мокичев добавил, что ситуация находится на постоянном контроле. В этом году уже применено более 60 мер прокурорского реагирования — внесены представления и возбуждены административные дела. Кроме того, проведено совещание с крупнейшими управляющими компаниями, которым объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало, как добиться компенсации после падения наледи с крыш.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

зима Снег Юрий Шалабаев
03 марта 2026 11:38
11 человек пострадали из-за схода наледи с нижегородских крыш в феврале
27 февраля 2026 10:44
Нарушения находят на каждой третьей крыше МКД в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
