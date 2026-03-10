Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке

Фото:
Главврач НИИ клинической онкологии Сергей Гамаюнов стал новым героем рубрики "Интернет-конференции" на сайте НИА "Нижний Новгород".
Главный внештатный специалист-онколог минздрава Нижегородской области ответит на вопросы читателей о ранней диагностике онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах. Также эксперт расскажет о современных возможностях лечения онкологических заболеваний и развеет распространенные мифы о раке.
Вопросы принимаются до 10 апреля включительно на нашем сайте.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+