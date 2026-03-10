Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
10 марта 2026 09:37
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке
10 марта 2026 08:30
Тихая угроза для печени: нижегородцам напомнили об опасности гепатита С
09 марта 2026 16:24
Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 15:46
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму
09 марта 2026 13:57
Случай бешенства выявили в Спасском округе
09 марта 2026 12:09
Канадская семья Фейнстра продолжает путешествие по США
09 марта 2026 11:30
Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Богородске
09 марта 2026 10:49
Третью трансплантацию почки провели нижегородские хирурги
09 марта 2026 10:15
НИРО получил статус федеральной инновационной площадки
Общество

Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке

10 марта 2026 09:37 Общество
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке

Фото: Александр Воложанин

Главврач НИИ клинической онкологии Сергей Гамаюнов стал новым героем рубрики "Интернет-конференции" на сайте НИА "Нижний Новгород". 

Главный внештатный специалист-онколог минздрава Нижегородской области ответит на вопросы читателей о ранней диагностике онкологических заболеваний, профилактике рака, необходимых обследованиях и тревожных симптомах. Также эксперт расскажет о современных возможностях лечения онкологических заболеваний и развеет распространенные мифы о раке.

Вопросы принимаются до 10 апреля включительно на нашем сайте

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
Поделиться:
Новости по теме
08 февраля 2026 10:09
Смертность от онкологии в Нижегородской области достигла рекордно низкого уровня
04 февраля 2026 09:00
Почему ранняя диагностика рака важна: мнение нижегородского онколога
03 января 2026 10:15
Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных