Почему ранняя диагностика рака важна: мнение нижегородского онколога

В последние годы в Нижегородской области наблюдается положительная динамика в деле раннего выявления злокачественных новообразований. Всё чаще диагноз ставится на I-II стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение. Такой прогресс — результат регулярной диспансеризации, расширения онкоскринингов и повышения информированности населения. О том, как ранняя диагностика влияет на исход болезни и что каждый может сделать для профилактики, рассказала Наталья Белоглазова, заместитель главного врача ГАУЗ НО НИИКО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер".

Диспансеризация — первый шаг к защите от рака

"Регулярные медицинские осмотры позволяют выявить болезнь еще до появления симптомов", — отметила Белоглазова. По ее словам, диспансеризация — это не просто формальность, а важнейший элемент системы профилактики.

Во время профилактических осмотров врачи не только проводят обследования, но и оценивают индивидуальные риски: наследственность, вредные привычки, особенности образа жизни. При необходимости пациента направляют на онкоскрининг — исследования, направленные на раннее выявление опухолей восьми наиболее распространённых локализаций: молочной железы, шейки матки, простаты, легких, желудка, кишечника, кожи и полости рта.

Профилактика начинается с образа жизни

Существует ряд доказанных мер, которые снижают вероятность развития онкологических заболеваний. В их основе — повседневные привычки.

1. Рациональное питание.

"Важно сократить потребление красного мяса, жареного и переработанных продуктов, при этом увеличить долю овощей, фруктов, злаков и клетчатки", — заявила врач. Такой подход помогает снизить риск опухолей желудочно-кишечного тракта и других локализаций.

2. Физическая активность.

Движение помогает контролировать вес и улучшает обмен веществ, что также способствует снижению онкорисков.

3. Отказ от курения и ограничение алкоголя.

Табак — один из главных канцерогенов, вызывающих рак лёгких, полости рта, пищевода и других органов. Алкоголь, особенно в больших дозах, повышает вероятность развития опухолей печени, кишечника и молочной железы.

4. Вакцинация.

Прививка против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает от рака шейки матки и ряда других онкозаболеваний. Вакцинация от гепатита B снижает риск рака печени.

Самообследование и регулярные тесты — в помощь врачам

"Скрининговые программы включают, например, маммографию, колоноскопию, цитологические мазки. Их стоит проходить строго в рекомендованные сроки", — подчеркнула Белоглазова.

Она также напомнила, что внимательное отношение к себе и регулярное самообследование, особенно молочных желёз, помогает своевременно заметить изменения и обратиться к врачу, не дожидаясь развития болезни.

Забота о здоровье — ответственность каждого

Эксперт подчеркивает: профилактика и ранняя диагностика — не задача только системы здравоохранения. Каждый человек играет ключевую роль в сохранении собственного здоровья.

"Не стоит ждать, пока появятся симптомы. Регулярные осмотры, выполнение рекомендаций врачей, отказ от вредных привычек и внимание к сигналам организма — все это формирует надежную защиту", — заключила заместитель главврача областного онкодиспансера.

Напомним, что проведение профилактических медосмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Этот национальный проект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медпомощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров и цифровизацию отрасли.