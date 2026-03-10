Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 марта 2026 12:08
Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек
10 марта 2026 09:19
Вратаря ХК "Торпедо" Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с "Сочи"
09 марта 2026 17:01
Игроку нижегородского "Старта" попали коньком в бедренную артерию во время матча
09 марта 2026 09:00
"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам
08 марта 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сочи" и вернулось в топ-4 Запада  
08 марта 2026 09:06
"Пари НН" одержал первую победу после зимней паузы
07 марта 2026 13:15
Исполнительного директора ХК "Старт" уволили после срыва матча с "Кузбассом"
06 марта 2026 09:36
Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
05 марта 2026 09:59
Нижегородская "Чайка" всухую обыграла "Ладью"
Спорт

Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек

10 марта 2026 12:08 Спорт
Игрок Пари НН рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник "Пари Нижний Новгород" Максим Шнапцев поделился впечатлениями от работы с главным тренером Алексеем Шпилевским после победы над "Сочи" со счётом 2:1.  

"Речи Шпилевского перед матчами – всегда нечто особенное. Лично меня они всегда пробирают до мурашек, после них хочется выходить на поле и выкладываться на полную", - рассказал Шнапцев Metaratings.ru.

Игрок подчеркнул, что перед встречей с "Сочи" Шпилевский также выступил очень эмоционально, однако раскрывать подробности его слов не стал.  

Напомним, что тренер регулярно использует мотивационные видеоролики. В команде смотрят вдохновляющие обращения известных людей и выдающихся спортсменов. В качестве примеров он привёл речи Майкла Джордана, теннисистов и пилотов Формулы‑1.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алексей Шпилевский ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
28 февраля 2026 19:06
"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных