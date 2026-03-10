Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник "Пари Нижний Новгород" Максим Шнапцев поделился впечатлениями от работы с главным тренером Алексеем Шпилевским после победы над "Сочи" со счётом 2:1.

"Речи Шпилевского перед матчами – всегда нечто особенное. Лично меня они всегда пробирают до мурашек, после них хочется выходить на поле и выкладываться на полную", - рассказал Шнапцев Metaratings.ru.

Игрок подчеркнул, что перед встречей с "Сочи" Шпилевский также выступил очень эмоционально, однако раскрывать подробности его слов не стал.

Напомним, что тренер регулярно использует мотивационные видеоролики. В команде смотрят вдохновляющие обращения известных людей и выдающихся спортсменов. В качестве примеров он привёл речи Майкла Джордана, теннисистов и пилотов Формулы‑1.