Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

"Пари НН" проиграл "Локомотиву" в первом матче после зимней паузы

28 февраля 2026 19:06 Спорт
Пари НН проиграл Локомотиву в первом матче после зимней паузы

Фото: ФК "Пари НН"

Накануне возобновился сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после зимней паузы. В матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги "Пари НН" встретился с "Локомотивом", игра прошла 28 февраля на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

Уже на 15-й минуте матча Дмитрий Воробьёв вывел "Локомотив" вперёд, забив первый гол. Однако на 44-й минуте Александр Руденко получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Во втором тайме "Пари НН" смогли отыграться: на 69-й минуте Олакунле Олусегун успешно реализовал пенальти, сравняв счёт. Но уже через три минуты, на 72-й минуте, Лукас Фассон снова вывел "Локомотив" вперёд. В оставшиеся минуты нижегородцам не удалось отыграться, и матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

"Локомотив" продолжает борьбу за медали, занимая третью строчку в турнирной таблице с 40 очками. "Пари НН", набрав 14 очков, остаётся на 15-м месте.

В следующем туре 7 марта "Пари НН" примет "Сочи" у себя дома.

Теги:
ФК Пари НН Футбол
