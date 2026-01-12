Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Спорт

Шпилевский мотивирует игроков "Пари НН" речами известных спортсменов

12 января 2026 11:33 Спорт
Шпилевский мотивирует игроков Пари НН речами известных спортсменов

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Никита Ермаков рассказал, как главный тренер команды Алексей Шпилевский настраивает игроков на результат. В интервью "РБ Спорт" Ермаков рассказал, что на теоретических занятиях наставник включает мотивационные видеоролики.

"На теориях тренер включает мотивационные ролики, пытается нас взбодрить постоянно. Мотивация от известных людей, спортсменов. Например, речь Майкла Джордана, теннисистов, пилотов Формулы-1 — много разного. Лично меня это цепляет, на самом деле. Это для меня в новинку, мне интересно. Что-то новое и необычное", — отметил футболист.

Также Ермаков добавил, что тренировочный процесс под руководством Шпилевского отличается от привычного в РПЛ. В частности, в нем появились упражнения, с которыми он ранее не сталкивался.

Напомним, после 18 туров чемпионата РПЛ "Пари НН" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Уже 13 января нижегородцы отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Пари НН" Валерий Царукян проведет зимние сборы в составе "Ахмата".

Алексей Шпилевский ФК Пари НН Футбол
