"Пари НН" одержал первую победу после зимней паузы Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" на своем поле добился победы над "Сочи" со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ. Для нижегородцев эта игра стала первой домашней после зимней паузы.

Счет был открыт на 34-й минуте. После углового передачу Луки Тичича замкнул Адриан Бальбоа — 1:0. Для 32-летнего форварда этот мяч стал первым за "Пари НН".

Вскоре Олусегун отправил мяч в сетку во второй раз, однако гол не был засчитан из-за офсайда. Позже нигериец получил травму колена и покинул поле.

До перерыва преимущество оставалось за хозяевами.

Во втором тайме "Сочи" попытался добавить в атаке, но "Пари НН" контролировал ход встречи. На 62-й минуте Лука Веснер Тичич увеличил разрыв в счете — 2:0.

На 80-й минуте гости получили право на пенальти. Мартин Крамарич реализовал 11-метровый удар и сократил отставание — 2:1.

В концовке встречи "Сочи" усилил давление, однако счет не изменился.

"Пари НН" поднялся из зоны вылета на 14-е место в таблице. В активе нижегородцев 17 очков.

Следующий матч (6+) подопечные Алексея Шпилевского проведут 15 марта против "Крыльев Советов".

Ранее сообщалось, что исполнительного директора ХК "Старт" уволили после сорванного матча с "Кузбассом".