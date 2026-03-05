Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"

05 марта 2026 15:44 Спорт
Мажич назвал ошибочным пенальти Пари НН в матче с Локомотивом

Фото: ФК "Пари НН"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Рафаэль Шафеев допустил грубую ошибку, назначив пенальти в ворота московского "Локомотива" в игре против "Пари НН".

Встреча 19-го тура РПЛ прошла 28 февраля в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Один из ключевых эпизодов произошел после вмешательства VAR, когда Шафеев назначил 11-метровый удар за фол нападающего железнодорожников Сергея Пиняева на защитнике нижегородцев Максиме Шнапцеве.

По словам Мажича, оснований для назначения пенальти не было.

Кроме того, он был удивлен тем, как система VAR сосредоточилась исключительно на самом факте контакта, показав крупный план и повтор в замедленном режиме.

"Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева — он просто бежал. Нога игрока "Пари НН" была в воздухе. Там и произошел контакт. Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение", — сказал Мажич в эфире "Матч ТВ".

Напомним, "Пари НН" с 14 очками остается на 15-м месте. 7 марта нижегородцы сыграют (0+) с "Сочи".

