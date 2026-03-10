Нижегородский ученый рассказал, может ли холод продлить жизнь Наука

Фото: сгенерировано нейросетью

Идея "поставить жизнь на паузу" давно перестала быть только фантастикой. Сегодня крионические компании предлагают заморозить тело или мозг после смерти в надежде, что в будущем медицина научится лечить нынешние неизлечимые болезни и возвращать человека к жизни. Насколько это реально, доктор физико-математических наук, директор Института биологии старения ННГУ имени Лобачевского Михаил Иванченко рассказал на лекции в Парке науки ННГУ, пишет pravda-nn.ru.

После официальной фиксации смерти тело быстро охлаждают, заменяют жидкости криопротекторами и постепенно доводят температуру до −196 градусов. Ткани переходят в стеклообразное состояние (витрификация), что предотвращает образование кристаллов льда.

В мире работает несколько криохранилищ, в том числе в России. Компания "КриоРус" с 2006 года крионировала более 100 человек; еще около 600 заключили договоры на будущее. Стоимость — от 1,8 млн рублей за сохранение мозга до 3,8 млн за все тело.

Однако научных доказательств, что человека можно будет оживить после криоконсервации, пока не существует.

Холод рассматривается и как инструмент для дальних космических миссий. Теоретически астронавтов можно погружать в состояние, близкое к гибернации, чтобы снизить расход ресурсов и нагрузку на психику.

Примером служат животные, впадающие в спячку: у них замедляется обмен веществ, падает температура тела и частота сердцебиения. Но для человека такие технологии пока остаются на уровне исследований.



В медицине и косметологии холод используют локально: кратковременное охлаждение улучшает кровообращение, снижает воспаление и стимулирует выработку коллагена.

А вот постоянный природный холод действует иначе. Исследования ННГУ показали, что жители Якутии в среднем биологически старше жителей европейской части России на 3-4 года. Ускоренное старение связывают с гипоксией и геомагнитными факторами.

"В этом смысле ответ на вопрос "поможет ли нам холодильник помолодеть" — скорее нет, чем да. Но здесь надо иметь ввиду, что мы говорим о "природном" холодильнике, где организм человека борется и пытается выжить. И такая борьба не проходит даром. С другой стороны, человек может управлять как тем местом, где он живет, так и применять технологии "холодной медицины" для своего здоровья", — отметил ученый.

