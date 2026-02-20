На улице Горького возобновилось строительство метро
Наука

Нижегородские ученые нашли новые особенности принятия решений мозгом

20 февраля 2026 19:51 Наука
Нижегородские ученые нашли новые особенности принятия решений мозгом

Фото: Антон Анисимов

Нижегородские ученые в составе межвузовской группы разработали и применили метод, который позволяет с высокой точностью определить, какие зоны головного мозга отвечают за разные этапы принятия решений. Исследование провели специалисты Университета "Неймарк" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Новый подход может стать основой для более эффективной реабилитации после инсультов и травм, а также для персонализированного лечения неврологических расстройств и создания следующего поколения нейроинтерфейсов.

Зампред правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева подчеркнула, что разработки региональных ученых не только расширяют фундаментальные знания, но и формируют базу для медицинских и технологических решений, способных существенно повысить качество жизни людей, проходящих восстановление после инсультов и травм.

Методика объединяет две технологии: магнитную стимуляцию мозга, позволяющую временно и безопасно изменять активность небольших участков коры, и специальную математическую модель, которая анализирует время реакции человека, разделяя этапы размышления и подготовки к действию.

В ходе исследования ученые обнаружили важную особенность. Стимуляция соседних зон, отвечающих за движение и ощущения, по-разному влияет на процесс принятия решения. Так, воздействие на премоторную кору ускоряет подготовку к движению. При стимуляции моторной и сенсорной коры возникает двойной эффект: тело быстрее готовится к действию, однако сам процесс принятия решения занимает больше времени. При этом общая скорость реакции остается неизменной — без математической модели выявить такую скрытую разницу было бы невозможно.

Как пояснила руководитель Центра нейроморфных вычислений ИТ-университета, директор НИИ нейронаук ННГУ Сусанна Гордлеева, раньше исследователи видели лишь итоговую скорость реакции — ускорение или замедление. Теперь появилась возможность понять, что именно изменилось внутри процесса: стало ли человеку проще анализировать информацию или мозг быстрее передал команду мышцам. Она сравнила это с переходом от измерения общей скорости автомобиля к детальной диагностике его двигателя и трансмиссии.

Методика может лечь в основу более точных протоколов реабилитации после инсульта. В вузе напомнили, что ежегодно в России фиксируются сотни тысяч таких случаев, после которых пациентам требуется длительное восстановление. Подход также рассматривается как перспективный для лечения болезни Паркинсона и фундаментальных исследований мыслительных процессов.

Результаты работы опубликованы в международном журнале Scientific Reports.

Напомним, создание сети современных кампусов ведется по поручению Владимира Путина. К 2030 году в стране планируется сформировать сеть из 25 кампусов, к 2036 году — увеличить их число до 40. Один из объектов уже построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" проектируются и строятся еще 24 кампуса.

По итогам двух отборов в 2021 и 2022 годах выбраны 17 проектов создания кампусов, еще восемь определены отдельными поручениями президента. Они будут реализованы в ряде регионов страны, включая Забайкальский и Камчатский края, Мурманскую и Смоленскую области, Республику Бурятия, а также в Москве на базе Московского государственного строительного университета и Московского государственного технологического университета "Станкин".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

ИТ-кампус "Неймарк" Наука ННГУ
