Нижегородские ученые нашли новые особенности принятия решений мозгом Наука

Фото: Антон Анисимов

Нижегородские ученые в составе межвузовской группы разработали и применили метод, который позволяет с высокой точностью определить, какие зоны головного мозга отвечают за разные этапы принятия решений. Исследование провели специалисты Университета "Неймарк" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Новый подход может стать основой для более эффективной реабилитации после инсультов и травм, а также для персонализированного лечения неврологических расстройств и создания следующего поколения нейроинтерфейсов.

Зампред правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева подчеркнула, что разработки региональных ученых не только расширяют фундаментальные знания, но и формируют базу для медицинских и технологических решений, способных существенно повысить качество жизни людей, проходящих восстановление после инсультов и травм.

Методика объединяет две технологии: магнитную стимуляцию мозга, позволяющую временно и безопасно изменять активность небольших участков коры, и специальную математическую модель, которая анализирует время реакции человека, разделяя этапы размышления и подготовки к действию.

В ходе исследования ученые обнаружили важную особенность. Стимуляция соседних зон, отвечающих за движение и ощущения, по-разному влияет на процесс принятия решения. Так, воздействие на премоторную кору ускоряет подготовку к движению. При стимуляции моторной и сенсорной коры возникает двойной эффект: тело быстрее готовится к действию, однако сам процесс принятия решения занимает больше времени. При этом общая скорость реакции остается неизменной — без математической модели выявить такую скрытую разницу было бы невозможно.

Как пояснила руководитель Центра нейроморфных вычислений ИТ-университета, директор НИИ нейронаук ННГУ Сусанна Гордлеева, раньше исследователи видели лишь итоговую скорость реакции — ускорение или замедление. Теперь появилась возможность понять, что именно изменилось внутри процесса: стало ли человеку проще анализировать информацию или мозг быстрее передал команду мышцам. Она сравнила это с переходом от измерения общей скорости автомобиля к детальной диагностике его двигателя и трансмиссии.

Методика может лечь в основу более точных протоколов реабилитации после инсульта. В вузе напомнили, что ежегодно в России фиксируются сотни тысяч таких случаев, после которых пациентам требуется длительное восстановление. Подход также рассматривается как перспективный для лечения болезни Паркинсона и фундаментальных исследований мыслительных процессов.

Результаты работы опубликованы в международном журнале Scientific Reports.

