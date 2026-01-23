Психолог объяснила, почему нижегородцы стали ностальгировать по 2016-му Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

С началом 2026 года социальные сети охватила волна ностальгии по 2016-му. Пользователи делятся воспоминаниями, выкладывают фотографии десятилетней давности. Многие сопровождают посты фразами о том, что 2016-й ассоциируется с легкостью, свободой и беззаботностью.

Некоторые с удивлением отмечают: тогда они казались себе толще, неказистее, несчастнее. А теперь, спустя годы, смотрят на те же фотографии и думают: выглядел-то хорошо, зря себя ругал. На эту тему высказалась, например, актриса Агата Муцениеце. По ее словам, возможно, и сейчас мы выглядим вполне достойно, просто, как и тогда, слишком строги к себе.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила у руководителя Психологической службы ПИМУ Марии Халак, в чем причины этой коллективной ностальгии.

"Якорение" и способ саморефлексии

По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры общей и клинической психологии ПИМУ, тренд "2026 — новый 2016-й" действительно показателен, хоть и не нов. Подобные челленджи появляются регулярно: "Я пять лет назад", "Поделитесь воспоминаниями: что вы делали в этот день год-два-три назад" и т.д. Такие тренды связаны с нашей природой и затрагивают глубокие психологические механизмы.

Подобные тренды выполняют несколько важных психологических функций.

Во-первых, это "якорение" и поиск опоры в нестабильном мире. Для миллениалов и зумеров 2016 год воспринимается как более простой, понятный и оптимистичный период. Сравнивая его с неопределенностью сегодняшнего дня и будущего (2026 год — это уже "завтра"), люди ищут эмоциональную опору в знакомом прошлом. Получается, что данный тренд может быть одним из способов справиться с тревогой.

Во-вторых, это способ саморефлексии. "Возвращаясь к своим фото 2016 года, человек отвечает на вопросы: "Кем я был? Как изменился? Чего достиг?". Делая это публично, люди создают общее нарративное пространство ("Помните, какими мы были?"), что укрепляет чувство принадлежности к сообществу, усиливает социальные связи.

В-третьих, ностальгия может быть не только грустью, но и ресурсом. Исследования показывают, что умеренная ностальгия повышает настроение, усиливает чувство собственной значимости и связанности с другими.

"Вспоминая себя десять лет назад, человек может как бы одолжить у своего прошлого "я" такие чувства, как беззаботность, энтузиазм, открытость миру, и использовать их как эмоциональный ресурс в настоящем", — объяснила собеседница НИА "Нижний Новгород".

В-четвертых, это оцифровка памяти. Проходят десять лет — серьезный временной рубеж, и публикация фото становится способом сказать: "Вот была такая глава, а теперь начинается новая". Такие тренды помогают психике адаптироваться к течению времени.

Больше плюсов, чем минусов

"Этот тренд пробуждает в нас воспоминания, которые сопровождаются одновременно и переживанием радости, и легкой грусти. Радость за того молодого, полного надежд человека, каким я был, за те яркие моменты, которые пережил. А легкая грусть не столько о том, что прошлое ушло, сколько о том, что время быстротечно. Это здоровая форма печали, которая позволяет нам ценить настоящее", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, главное в данном тренде — не желание вернуться назад (в большинстве случаев), а благодарность и признание своего пути.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тренд "2026 — новый 2016-й", скорее, позитивный, чем негативный. Но с важными оговорками!

По мнению психолога, позитивные аспекты здесь можно отметить со стороны социального, объединяющего эффекта, развития саморефлексии, эмоциональной разрядки и восполнении ресурса. В целом это безопасный и доступный способ почувствовать общность в цифровую эпоху.

Однако стоит обратить внимание, что в какой-то момент это может перерасти в идеализацию прошлого (что-то типа "раньше было лучше"). В таком случае следует вспомнить, что в 2016-м тоже были свои трудности, которые сейчас стерлись из памяти, а чрезмерная идеализация может привести к обесцениванию настоящего.

"Важно не скатиться до самокритики, сравнивая себя в 2016 и 2026. Если человек смотрит на старое фото и думает: "Каким я был прекрасным, а что теперь?", то это может негативно повлиять на самооценку. Необходимо видеть в этом тренде целостную линию жизни, а не противопоставление двух разных отрезков времени", — убеждена Мария Халак.

Кроме того, если воспоминания о прошлом становятся единственным источником положительных эмоций, это повод задуматься о своем настоящем. Такая тенденция может указывать на неудовлетворенность текущей жизнью.

"В целом тренд "2026 — новый 2016-й" можно рассматривать как здоровый социальный ритуал. Он работает как коллективная терапия: помогает осмыслить десятилетие, получить поддержку от других и с новыми силами двигаться вперед. Главный психологический посыл этого тренда, на мой взгляд: "Смотри, как далеко ты прошел. И помни, что чувства из того времени — по-прежнему часть тебя", — заключила эксперт.