10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2026 14:24Котлован для вентшахты нижегородского метро возводят у ТЦ "Счастье" — видео
23 января 2026 14:10Нижегородский молодежный центр "Высота" отмечает пятилетие
23 января 2026 13:57Психолог объяснила, почему нижегородцы стали ностальгировать по 2016-му
23 января 2026 13:39Малая Покровка в Нижнем Новгороде частично станет пешеходной с 28 января
23 января 2026 13:00Сергей Яковлев: "Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма"
23 января 2026 12:40Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа
23 января 2026 12:19Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке
23 января 2026 11:48Жители Нижегородской области в числе регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна
23 января 2026 11:10Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали
23 января 2026 10:47Власти Арзамаса помогли доставить на родину тело сербского участника СВО
Общество

Психолог объяснила, почему нижегородцы стали ностальгировать по 2016-му

23 января 2026 13:57 Общество
Психолог объяснила, почему нижегородцы стали ностальгировать по 2016-му

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

С началом 2026 года социальные сети охватила волна ностальгии по 2016-му. Пользователи делятся воспоминаниями, выкладывают фотографии десятилетней давности. Многие сопровождают посты фразами о том, что 2016-й ассоциируется с легкостью, свободой и беззаботностью.

Некоторые с удивлением отмечают: тогда они казались себе толще, неказистее, несчастнее. А теперь, спустя годы, смотрят на те же фотографии и думают: выглядел-то хорошо, зря себя ругал. На эту тему высказалась, например, актриса Агата Муцениеце. По ее словам, возможно, и сейчас мы выглядим вполне достойно, просто, как и тогда, слишком строги к себе.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила у руководителя Психологической службы ПИМУ Марии Халак, в чем причины этой коллективной ностальгии. 

"Якорение" и способ саморефлексии

По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры общей и клинической психологии ПИМУ, тренд "2026 — новый 2016-й" действительно показателен, хоть и не нов. Подобные челленджи появляются регулярно: "Я пять лет назад", "Поделитесь воспоминаниями: что вы делали в этот день год-два-три назад" и т.д. Такие тренды связаны с нашей природой и затрагивают глубокие психологические механизмы.

Подобные тренды выполняют несколько важных психологических функций.

Во-первых, это "якорение" и поиск опоры в нестабильном мире. Для миллениалов и зумеров 2016 год воспринимается как более простой, понятный и оптимистичный период. Сравнивая его с неопределенностью сегодняшнего дня и будущего (2026 год — это уже "завтра"), люди ищут эмоциональную опору в знакомом прошлом. Получается, что данный тренд может быть одним из способов справиться с тревогой.

Во-вторых, это способ саморефлексии. "Возвращаясь к своим фото 2016 года, человек отвечает на вопросы: "Кем я был? Как изменился? Чего достиг?". Делая это публично, люди создают общее нарративное пространство ("Помните, какими мы были?"), что укрепляет чувство принадлежности к сообществу, усиливает социальные связи. 

В-третьих, ностальгия может быть не только грустью, но и ресурсом. Исследования показывают, что умеренная ностальгия повышает настроение, усиливает чувство собственной значимости и связанности с другими.

"Вспоминая себя десять лет назад, человек может как бы одолжить у своего прошлого "я" такие чувства, как беззаботность, энтузиазм, открытость миру, и использовать их как эмоциональный ресурс в настоящем", — объяснила собеседница НИА "Нижний Новгород".

В-четвертых, это оцифровка памяти. Проходят десять лет — серьезный временной рубеж, и публикация фото становится способом сказать: "Вот была такая глава, а теперь начинается новая". Такие тренды помогают психике адаптироваться к течению времени.

Больше плюсов, чем минусов

"Этот тренд пробуждает в нас воспоминания, которые сопровождаются одновременно и переживанием радости, и легкой грусти. Радость за того молодого, полного надежд человека, каким я был, за те яркие моменты, которые пережил. А легкая грусть не столько о том, что прошлое ушло, сколько о том, что время быстротечно. Это здоровая форма печали, которая позволяет нам ценить настоящее", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, главное в данном тренде — не желание вернуться назад (в большинстве случаев), а благодарность и признание своего пути.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тренд "2026 — новый 2016-й", скорее, позитивный, чем негативный. Но с важными оговорками!

По мнению психолога, позитивные аспекты здесь можно отметить со стороны социального, объединяющего эффекта, развития саморефлексии, эмоциональной разрядки и восполнении ресурса. В целом это безопасный и доступный способ почувствовать общность в цифровую эпоху.

Однако стоит обратить внимание, что в какой-то момент это может перерасти в идеализацию прошлого (что-то типа "раньше было лучше"). В таком случае следует вспомнить, что в 2016-м тоже были свои трудности, которые сейчас стерлись из памяти, а чрезмерная идеализация может привести к обесцениванию настоящего.

"Важно не скатиться до самокритики, сравнивая себя в 2016 и 2026. Если человек смотрит на старое фото и думает: "Каким я был прекрасным, а что теперь?", то это может негативно повлиять на самооценку. Необходимо видеть в этом тренде целостную линию жизни, а не противопоставление двух разных отрезков времени", — убеждена Мария Халак. 

Кроме того, если воспоминания о прошлом становятся единственным источником положительных эмоций, это повод задуматься о своем настоящем. Такая тенденция может указывать на неудовлетворенность текущей жизнью.

"В целом тренд "2026 — новый 2016-й" можно рассматривать как здоровый социальный ритуал. Он работает как коллективная терапия: помогает осмыслить десятилетие, получить поддержку от других и с новыми силами двигаться вперед. Главный психологический посыл этого тренда, на мой взгляд: "Смотри, как далеко ты прошел. И помни, что чувства из того времени — по-прежнему часть тебя", — заключила эксперт.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПИМУ психология Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2026 14:00Нижегородцам рассказали, как новый закон о самозапрете поможет лудоманам
16 декабря 2025 15:43Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей
10 декабря 2025 08:00Нижегородцам рассказали, как справиться с хандрой в бесснежный декабрь
12 сентября 2025 11:44Эксперты рассказали, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных