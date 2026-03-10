Эксклюзив
Новые генпланы утвердили еще для двух округов Нижегородской области

Новые генпланы утвердили еще для двух округов Нижегородской области

Генеральные планы и правила землепользования и застройки утверждены для Краснооктябрьского и Сергачского муниципальных округов Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минграде. 

Соответствующие приказы подписаны по итогам публичных слушаний и на основании решений комиссии по землепользованию и застройке Нижегородской области. Документы разработало ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Утверждение генпланов стало частью масштабной работы по подготовке координатного описания границ населенных пунктов. Эта работа проводится по поручению президента России в рамках создания единой национальной системы пространственных данных. Система призвана устранить разночтения в документах, защитить права собственников и создать прозрачные условия для инвестиционного развития территорий.

В регионе продолжается работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. По итогам 2025 года план по установлению границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон был перевыполнен. К началу 2026 года в ЕГРН уже внесены сведения о 4 742 населенных пунктах и 11 443 территориальных зонах Нижегородской области.

Как отметила глава минграда Нижегородской области Дарья Шунаева, утвержденные документы создают основу для дальнейшего развития территорий.

"Мы заложили прочную основу для системного развития Краснооктябрьского и Сергачского округов. Утвержденные документы обеспечивают реализацию строительных процессов — от выделения участков под застройку до возведения социальных и иных объектов", — пояснила она.

Генеральные планы рассчитаны на 20 лет. В них предусмотрено размещение новых социальных объектов. Так, в Краснооктябрьском округе планируется строительство культурного центра и двух спортивных объектов, а в Сергачском — трех спортивных объектов, двух школ и двух домов культуры.

Ранее сообщалось, что минград утвердил генпланы для 41 населенного пункта в составе Нижнего Новгорода. 

