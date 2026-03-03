Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Минград утвердил генпланы для 41 населенного пункта в составе Нижнего Новгорода

03 марта 2026 08:52

Фото: Александр Воложанин

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило генеральные планы и правила землепользования и застройки для 41 населенного пункта, ранее входившего в Кстовский округ.

Напомним, 27 марта 2025 года Законодательное собрание приняло закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа. С середины июня 2025 года округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование.

Новые  документы территориального планирования приняты для сел Слободское, Ляписи, Толмачево, Игумново, Лопатищи, Соколово, Чернышиха, деревень Горный Борок, Подлесово, Спирино, Шмойлово, Прокошево, Попадейка, Красногорка, Шерменево, Цедень, Козловка (Ройкинский сельсовет), Семенцево, Красноселово, Серково, Волчиха, Докукино, Конновка, Ройка, Козловка (Прокошевский сельсовет), Большое Лебедево, Высоково, Игрищи, Коровино, Крутец, Лавровка, Починок, Прокошевка, Рамешки, Соколищи, Сонино, Ташлыково, поселка Искра, а также сельских поселков Культура, Опытный и Садовский.

Кроме того, документы касаются территорий Кстовского района за пределами указанных населенных пунктов.

По словам глав минграда Дарьи Шунаевой, утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки для бывших кстовских территорий дает жителям и собственникам юридическую определенность.

"Теперь каждый точно знает, что можно строить на своем участке. Границы зон будут внесены в ЕГРН, что исключит спорные моменты при определении отнесения земельных участков к определённым зонам. Для населённых пунктов на указанной территории – это возможность синхронизировать развитие с остальной частью Нижнего Новгорода и приступить к строительству дорог, школ и инженерных коммуникаций, которое без этих документов было невозможным", — сообщила она.

Срок реализации генеральных планов рассчитан на 20 лет. В документах предусмотрено строительство двух школ, пяти детских садов, четырех культурных центров, 21 спортивного объекта и восьми фельдшерско-акушерских пунктов.

Как отметили в ведомстве, приказы подписаны по итогам общественных обсуждений и на основании решения комиссии по землепользованию и застройке региона. Документы разработало ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что вопрос подготовки нового генерального плана городского округа Нижний Новгород обсудили депутаты Заксобрания.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Кстовский район Минград
